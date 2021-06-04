Ao ar livre: praticar running para interligar cultura e comunidade

Theland começou a fazer perguntas sobre as crianças de MMIWG2S (Missing and Murdered Indigenous Women, Girls and Two-Spirit People, Mulheres, raparigas e pessoas com "dois espíritos" indígenas desaparecidas e assassinadas) quando tinha nove anos. "Ia a vigílias ao crescer. Cantava canções", lembra. "Porém, na verdade, resumiu-se a «Para onde é que estas crianças foram e o que acontece depois?» Enquanto jovem, estava à procura de outros jovens."



A sua tia Bridget é a cofundadora de uma organização sem fins lucrativos que ajuda os entes queridos daqueles que foram assassinados, por isso, o Theland, inspirado por outros atletas que utilizaram o desporto para sensibilizar, teve uma ideia. "Disse «Quero correr por todo o Canadá.» Imediatamente, a minha mãe disse logo «Tem calma, o Canadá é muito grande.» Por isso, disse «OK, vamos atravessar Ontário de bicicleta, vamos fazer isto e aquilo.» Depois, chegámos a esta ideia: vou perguntar à minha tia Bridget «Posso correr até tua casa?»"



Ao longo dos anos, foram-se juntando mais amigos e membros da família. Agora, o Theland está a planear a sua primeira corrida nacional pela causa. "É, sem dúvida, uma tarefa enorme, mas com o apoio e o amor da nossa comunidade, conseguiremos fazê-lo", afirma. Atualmente, pesquisa os percursos e o clima na esperança de correr de Vancouver a Otava no verão de 2021. É uma caminhada difícil pelas Montanhas Rochosas, através das vastas pradarias ocidentais e no selvagem Canadian Shield, uma grande região de rochas pré-cambrianas exposta.