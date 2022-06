Ao ar livre: praticar running para interligar cultura e comunidade

Uma das suas roupas favoritas para dançar com arcos é fabricada com um tecido colorido e brilhante que comprou num mercado powwow. Uma tia ajudou-o a criar a peça de roupa, que complementa de forma vibrante os arcos LED brilhantes que comprou online. "A dança do arco é do povo Hopi no Arizona, pelo que sei", explica o Theland. "É uma dança que conta histórias. Ao entrelaçares [os arcos], estás a criar diferentes imagens da natureza, de seres diferentes que poderás ver na criação."



Por toda a casa de família do Theland encontram-se artigos tradicionais como tambores e maracas, bem como plantas medicinais como erva-de-bisonte e salva. Afirma que estes bens preciosos e a energia dentro de sua casa o mantêm centrado, o que é especialmente importante à medida que começa o seu ano como finalista.



No exterior, o poder do running e da dança é igualmente tangível e poderoso para o equilíbrio que consegue manter ao longo de todas as suas atividades. "Quando estou a cantar uma canção ou quando estou a tocar um tambor ou quando estou simplesmente a sentir essa energia, essa energia espiritual, faz-me sentir completo", refere. "Faz-me sentir como se estivesse em casa."