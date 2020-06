Alivia as dores com sais de banho Epsom

Por que motivo este método testado e comprovado continua a ser uma das melhores formas de recuperação muscular.

A recuperação é uma das ferramentas mais importantes de que dispões para manteres a consistência dos teus treinos. Neste artigo, Ryan Flaherty explica-te como recuperar da dor muscular para que possas continuar a treinar amanhã, no dia seguinte e no seguinte.



Uma parte importante do treino é lidar com as dores nos dias seguintes. O facto de sentires muitas dores pode mesmo fazer com que queiras falhar o próximo treino, por isso é mesmo muito importante lidar com as dores e a recuperação. A minha principal sugestão é um clássico, mas aplica-se há muito tempo porque resulta: toma um banho com sais Epsom.



Qualquer mercearia, farmácia ou loja de conveniência vende sacos de sais Epsom. Não precisam de ser muito sofisticados. Recomendo tomar o banho com sais Epsom à noite. É possível que já tenhas visto atletas profissionais numa banheira gigante com gelo e penses que também precisas de te congelar para recuperar, mas não se trata apenas do frio.



Aqui ficam as instruções:

Começa a tomar banhos de imersão noturnos nos dias em que praticas exercício. Isto vai ajudar-te a enfrentar as dores musculares. Utiliza água quente, e quando digo quente, quero dizer a escaldar. Utiliza a água o mais quente que consigas suportar sem sentir desconforto. Dissolve os sais de acordo com as instruções da embalagem, geralmente duas chávenas para uma banheira normal cheia de água. Permanece no banho durante 15 a 20 minutos.

Pode parecer algo básico, mas os sais de banho Epsom são uma das melhores ferramentas de recuperação do planeta e os seus benefícios estão totalmente documentados em investigações. Assim, treina o suficiente para ficares dorido e, em seguida, ajuda a aliviar as dores com um banho de imersão noturno com sais de banho Epsom.