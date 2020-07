Alcança os teus objetivos com rituais diários

Para criares estes rituais diários, começa por reservar 10 minutos de manhã e à noite. O que fazes durante esse tempo deve ser simples e agradável mas, acima de tudo, deve apoiar o teu propósito. Pode ser que já tenhas uma rotina sólida para começar e terminar cada dia e só precises de ajustar ou adicionar algo para melhor a alinhar com os teus objetivos.



Por exemplo, se o bem-estar geral e um melhor desempenho no trabalho forem os teus propósitos, cada manhã podes hidratar-te, meditar por alguns minutos, calçar imediatamente as sapatilhas de running ou fazer uma das nossas miniaulas para uma sessão rápida de ioga. Todas as noites, podes dedicar algum tempo a descontrair com a tua música favorita, usar o rolo de espuma, fazer uma pausa para refletir sobre o que correu bem durante o dia e criar um plano de ataque para o dia seguinte. Estes pequenos incentivos podem não parecer significativos ao início, mas ao longo do tempo vão acumular-se e influenciar positivamente tudo o que fazes.



Quer estejas a começar estes hábitos do zero ou a aperfeiçoar a tua rotina atual, analisa os teus rituais para ver se apoiam os teus objetivos. Coloca-te as seguintes questões: "A minha rotina está a ajudar-me a ganhar a minha manhã? Estou a relaxar à noite de maneira a manter-me no rumo certo?"