Alcança os teus objetivos com rituais diários
Orientação e nutrição
Da Nike Training
Como começar e terminar o dia com propósito e concentração através de "rituais conscientes".
Já te questionaste porque temos a mesma rotina todas as manhãs e todas as noites? Todos os dias, podemos dormir no mesmo lado da cama, beber o mesmo café, comer a mesma refeição e fazer o mesmo treino. O facto de estes padrões serem um hábito não os torna "maus". Podem ser rotinas normais e saudáveis. O potencial problema é que poderá não haver um propósito envolvido. E devia de haver.
Uma das diferenças entre aqueles que funcionam ao mais alto nível e aqueles que ficam aquém são os "rituais conscientes": rotinas personalizadas com a intenção de apoiar os objetivos pessoais.
Na minha opinião, estabelecer rituais significativos para as manhãs e as noites é uma das ferramentas mais importantes para desbloqueares o teu potencial. Estes rituais estimulam um ímpeto positivo e são uma proclamação ao universo de que conheces o teu propósito – as razões profundamente enraizadas nas quais estás a investir tempo numa prática objetiva – e que não te desviarás dele.
"«Os rituais conscientes» são rotinas personalizadas com a intenção de apoiar os objetivos pessoais."
Para criares estes rituais diários, começa por reservar 10 minutos de manhã e à noite. O que fazes durante esse tempo deve ser simples e agradável mas, acima de tudo, deve apoiar o teu propósito. Pode ser que já tenhas uma rotina sólida para começar e terminar cada dia e só precises de ajustar ou adicionar algo para melhor a alinhar com os teus objetivos.
Por exemplo, se o bem-estar geral e um melhor desempenho no trabalho forem os teus propósitos, cada manhã podes hidratar-te, meditar por alguns minutos, calçar imediatamente as sapatilhas de running ou fazer uma das nossas miniaulas para uma sessão rápida de ioga. Todas as noites, podes dedicar algum tempo a descontrair com a tua música favorita, usar o rolo de espuma, fazer uma pausa para refletir sobre o que correu bem durante o dia e criar um plano de ataque para o dia seguinte. Estes pequenos incentivos podem não parecer significativos ao início, mas ao longo do tempo vão acumular-se e influenciar positivamente tudo o que fazes.
Quer estejas a começar estes hábitos do zero ou a aperfeiçoar a tua rotina atual, analisa os teus rituais para ver se apoiam os teus objetivos. Coloca-te as seguintes questões: "A minha rotina está a ajudar-me a ganhar a minha manhã? Estou a relaxar à noite de maneira a manter-me no rumo certo?"
"Os pequenos incentivos podem não parecer significativos no início, mas ao longo do tempo vão acumular-se e influenciar positivamente tudo o que fazes."
As tuas respostas são importantes. Como começas e terminas o dia afetam-se mutuamente e definem um tom geral para a maneira como vives. Seguir um poderoso ritual matinal dar-te-á energia e motivação para o dia; um ritual noturno ponderado preparar-te-á para acordares com um propósito e estares pronto para fazer tudo outra vez.
Somos o que fazemos repetidamente, e para onde a nossa energia flui é para onde a nossa vida irá inevitavelmente. Usa os teus rituais para assumires o controlo, para fazeres o que realmente queres e alimentar a vida que queres viver.