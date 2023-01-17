Coleção Air Jordan
Air Jordan 7
Lançamento original (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/CINZENTO NEUTRAL – VERMELHO TRUE)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130014-100)
Air Jordan 7
Lançamento original (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/CINZENTO NEUTRAL – VERMELHO TRUE)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130014-100)
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Com as Air Jordan 7, o Michael Jordan catapultou para o estrelato internacional. Calçou a silhueta inconfundível e trouxe para casa o segundo campeonato consecutivo da NBA, enquanto acumulava os títulos MVP das finais, MVP da época e uma medalha de ouro com a lendária seleção dos EUA nos jogos de Barcelona de 1992.
Diretamente do baú
Um salto rumo ao legado
Com o Jordan a ascender ao auge, as Air Jordan 7 levaram graciosamente a marca Jordan para uma nova direção. Com duas omissões arrojadas intencionais (o posicionamento da marca Nike no exterior e uma janela Air visível) esta versão das Air Jordan criou espaço para um legado que poderia existir separadamente da Nike Basketball.