No final da época de 1989-1990, era evidente que o Jordan estava melhor do que nunca. Superando os seus próprios recordes anteriores, arrecadou 69 pontos contra os Cleveland e marcou 92 lançamentos de três pontos, em comparação com apenas 58 na totalidade de todas as suas épocas anteriores. Pelos vistos, estava apenas a aquecer. Apresentadas ao mundo pela emblemática personagem de Spike Lee, Mars Blackmon, as AJ 5 foram lançadas em 1990.