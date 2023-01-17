Air Jordan 5
Lançamento original (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DA NIKE)
Cor (PRETO/PRATEADO METALIZADO)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (4384)
Air Jordan 5
Lançamento original (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DA NIKE)
Cor (PRETO/PRATEADO METALIZADO)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (4384)
A ferocidade encontra forma
No final da época de 1989-1990, era evidente que o Jordan estava melhor do que nunca. Superando os seus próprios recordes anteriores, arrecadou 69 pontos contra os Cleveland e marcou 92 lançamentos de três pontos, em comparação com apenas 58 na totalidade de todas as suas épocas anteriores. Pelos vistos, estava apenas a aquecer. Apresentadas ao mundo pela emblemática personagem de Spike Lee, Mars Blackmon, as AJ 5 foram lançadas em 1990.
Diretamente do baú
Uma atitude com altitude
Tinker Hatfield, designer da Nike, inspirou-se no estilo do Jordan e, equiparando-o a um avião de combate americano da Segunda Guerra Mundial, criou as Air Jordan 5 com formas de dentes de tubarão na sola intermédia, combinadas com um exterior transparente. As sapatilhas captaram uma ferocidade que remetia verdadeiramente para a sua implacável fonte de inspiração, que lutava para chegar ao seu melhor nível.