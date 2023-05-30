Inspirado na improvisação do jazz, Smith baseou-se em linhas fluidas como elemento principal das AJ 17 e conferiu detalhe às sapatilhas com notas musicais nos revestimentos dos atacadores. Para combinar desempenho com estilo, as sapatilhas foram equipadas com uma cápsula Zoom Air no calcanhar, bem como uma haste a todo o comprimento e um estabilizador em TPU no calcanhar. Na altura, as AJ 17 eram as AJ mais caras alguma vez criadas com um preço de venda de 200 USD. O inovador sistema da embalagem refletiu o forte compromisso das sapatilhas com a sua inspiração, apresentando as AJ17 numa mala em metal adequada a um músico de jazz itinerante e um guia digital do design das sapatilhas.