Air Jordan 17
Lançamento original
(2002)
Designer
(WILSON SMITH III)
Artefacto de origem
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor
(BRANCO/VERMELHO VARSITY – CHARCOAL)
Preço original
(200 USD)
Código do estilo
(302720-161)
Air Jordan 17
Lançamento original (2002)
Designer (WILSON SMITH III)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/VERMELHO VARSITY – CHARCOAL)
Preço original (200 USD)
Código do estilo (302720-161)
A magia renasce
Na época da NBA de 2001/2002, o MJ regressou à modalidade após a sua segunda saída do ativo, desta vez como membro dos Washington Wizards. Em comemoração do seu regresso, a Nike trouxe de volta o designer Wilson Smith lll para criar umas Air Jordan adequadas ao momento. Para captar a magia do MJ durante os altos voos e a sua capacidade de improvisar durante os mesmos, o design das AJ 17 foi inspirado na natureza de improvisação do jazz. Aquando do início do design das AJ 17, a marca Jordan assinou o primeiro contrato com um músico, o artista de jazz Mike Phillips.
Diretamente do baú
Criadas para um desempenho suave
Inspirado na improvisação do jazz, Smith baseou-se em linhas fluidas como elemento principal das AJ 17 e conferiu detalhe às sapatilhas com notas musicais nos revestimentos dos atacadores. Para combinar desempenho com estilo, as sapatilhas foram equipadas com uma cápsula Zoom Air no calcanhar, bem como uma haste a todo o comprimento e um estabilizador em TPU no calcanhar. Na altura, as AJ 17 eram as AJ mais caras alguma vez criadas com um preço de venda de 200 USD. O inovador sistema da embalagem refletiu o forte compromisso das sapatilhas com a sua inspiração, apresentando as AJ17 numa mala em metal adequada a um músico de jazz itinerante e um guia digital do design das sapatilhas.