As primeiras sapatilhas a serem usadas na NBA com várias paletas de cores, as originais em preto e vermelho foram originalmente banidas por violarem a política de equipamentos da liga, com uma ameaça de multa de 5000 dólares por cada jogo em que fossem usadas. O legado das originais perdura nas Air Jordan 1 Retro, em homenagem a uma lenda que expandiu o potencial criativo do jogo e redefiniu a ligação do basquetebol ao estilo e à cultura.