Air Jordan 1
Lançamento original (1985)
Designer (PETER MOORE)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/VERMELHO)
Preço original (65 USD)
Código do estilo (4281)
Air Jordan 1
Lançamento original (1985)
Designer (PETER MOORE)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/VERMELHO)
Preço original (65 USD)
Código do estilo (4281)
As que começaram tudo
Um ícone que revolucionou o jogo desde o início. Lançadas em 1985, as Air Jordan rapidamente deslumbraram o mundo com o mesmo carisma arrojado do próprio Michael Jordan.
Diretamente do baú
Domínio desafiante desde o primeiro dia
As primeiras sapatilhas a serem usadas na NBA com várias paletas de cores, as originais em preto e vermelho foram originalmente banidas por violarem a política de equipamentos da liga, com uma ameaça de multa de 5000 dólares por cada jogo em que fossem usadas. O legado das originais perdura nas Air Jordan 1 Retro, em homenagem a uma lenda que expandiu o potencial criativo do jogo e redefiniu a ligação do basquetebol ao estilo e à cultura.