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Última atualização: 17 de janeiro de 2023
Leitura de 2 min

Air Jordan 1

Lançamento original (1985)
Designer (PETER MOORE)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/VERMELHO)
Preço original (65 USD)
Código do estilo (4281)

Air Jordan 1

Lançamento original (1985)
Designer (PETER MOORE)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/VERMELHO)
Preço original (65 USD)
Código do estilo (4281)

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As que começaram tudo

Um ícone que revolucionou o jogo desde o início. Lançadas em 1985, as Air Jordan rapidamente deslumbraram o mundo com o mesmo carisma arrojado do próprio Michael Jordan.

Diretamente do baú

Domínio desafiante desde o primeiro dia

As primeiras sapatilhas a serem usadas na NBA com várias paletas de cores, as originais em preto e vermelho foram originalmente banidas por violarem a política de equipamentos da liga, com uma ameaça de multa de 5000 dólares por cada jogo em que fossem usadas. O legado das originais perdura nas Air Jordan 1 Retro, em homenagem a uma lenda que expandiu o potencial criativo do jogo e redefiniu a ligação do basquetebol ao estilo e à cultura.

Paletas de cores

Data de publicação original: 17 de janeiro de 2023