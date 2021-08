Como questionar as nossas convicções nos pode tornar mais inteligentes, segundo Adam Grant, psicólogo organizacional

Segundo o psicólogo organizacional Adam Grant, a informação está a acelerar mais rápido do que nunca. A única forma de a acompanhar, afirma, é aprendendo a repensar as nossas suposições. Neste episódio de Trained, o autor de sucesso junta-se ao apresentador Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, para falar sobre como abrir as nossas mentes. Começa por partilhar os conselhos do seu treinador de mergulho de infância que o ajudaram a lidar com o seu medo (de alturas!) e a compreender que a ética de trabalho é mais importante do que o talento natural (ou a elegância), o que acabou por levar o Grant a conquistar um título americano. Em seguida, explora o motivo pelo qual nunca devemos concordar em discordar, o perigo de nos envolvermos em cultos de saúde e bem-estar e o poder de ter o que ele chama de "rede de desafios."