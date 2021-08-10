Como questionar as nossas convicções nos pode tornar mais inteligentes, segundo Adam Grant, psicólogo organizacional

Podcast Trained: abre a tua mente com o Adam Grant
Orientação
O Adam Grant aprendeu a repensar as suas suposições na ponta de uma prancha de mergulho. Agora, enquanto psicólogo organizacional, conhece os factos científicos que comprovam o quão poderoso pode ser esse processo.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Segundo o psicólogo organizacional Adam Grant, a informação está a acelerar mais rápido do que nunca. A única forma de a acompanhar, afirma, é aprendendo a repensar as nossas suposições. Neste episódio de Trained, o autor de sucesso junta-se ao apresentador Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, para falar sobre como abrir as nossas mentes. Começa por partilhar os conselhos do seu treinador de mergulho de infância que o ajudaram a lidar com o seu medo (de alturas!) e a compreender que a ética de trabalho é mais importante do que o talento natural (ou a elegância), o que acabou por levar o Grant a conquistar um título americano. Em seguida, explora o motivo pelo qual nunca devemos concordar em discordar, o perigo de nos envolvermos em cultos de saúde e bem-estar e o poder de ter o que ele chama de "rede de desafios."
"Quanto mais depressa o conhecimento acelera, mais depressa o mundo à nossa volta muda e mais depressa temos de mudar com ele."
Adam Grant
Psicólogo organizacional e autor de Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação e sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Flaherty para trained@nike.com e ele verá o que pode fazer.