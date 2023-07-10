Ada Hegerberg: deixem a Ada passar

Última atualização: 10 de julho de 2023
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Deixem a Ada passar
Quando vires esta poderosa jogadora com uma trança, está na hora de te preparares e abrires caminho para a Ada passar! Acompanha a norueguesa Ada Hegerberg à medida que tenta colocar novamente a sua seleção nos patamares de outrora.
"O nosso país tem uma vasta história no futebol feminino e está na altura de voltar a esse patamar."
Ada Hegerberg
Seleção nacional de futebol feminino da Noruega
Uma tradição de excelência
Os equipamentos da seleção nacional da Noruega são uma força única. Representa a Ada e a Noruega com o emblemático vermelho e o azul Bold.
"Vestir esta camisola dá-me uma motivação enorme. Representas não só os valores do teu país, mas toda uma nova geração."
Ada Hegerberg
Seleção nacional de futebol feminino da Noruega
Ada Hegerberg
Seleção nacional de futebol feminino da Noruega