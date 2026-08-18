Buty Nike dla starszych dzieci: idealne dla rosnących sportowców
Przygoda zaczyna się od odpowiednich butów
Przygotuj dzieci do szkoły lub na weekend dzięki butom sportowym z naszej kolekcji. Starsze dzieci potrzebują obuwia, które wytrzyma częste zmiany tempa i długie dni w ciągłym ruchu. Od modeli do biegania po sportowe klasyki – nasze buty zostały stworzone, by wspierać ruch bez ograniczania tempa. Lekkie materiały zapewniają stopom swobodę, a wspierające konstrukcje gwarantują bezpieczne dopasowanie podczas biegania, skakania, rozciągania się i eksplorowania.
Wygoda przez cały dzień
Najlepsze buty dla nastolatków są wygodne od pierwszego do ostatniego kroku. Miękka amortyzująca pianka w naszych modelach redukuje wstrząsy, dzięki czemu każdy krok jest płynny i stabilny. Wyściełane kołnierze wygodnie układają się wokół kostki, a oddychające wstawki zapewniają efektywną przewiewność podczas zwiększania tempa. Niskie fasony są łatwe w noszeniu, a średnie do kostki wprowadzają wsparcie tam, gdzie jest potrzebne. W szkole, na spotkaniach z przyjaciółmi czy w drodze do domu – te buty sportowe zapewniają wygodę w codziennym życiu.
Modele o wysokiej wydajności do sportu i na trening
Podczas intensywniejszej aktywności prawidłowo dobrane obuwie jest kluczowe. Przeznaczone dla starszych dzieci buty sportowe z jednostkami Air amortyzują lądowanie i zapewniają sprężyste czucie pod stopą. Podeszwy zewnętrzne o wysokiej przyczepności pozwalają na zmiany kierunku i kontrolę podczas aktywności na placu zabaw, boisku czy halach treningowych. Młodym biegaczom amortyzowane podeszwy środkowe z pianki zapewnią płynny ruch od rozgrzewki aż po finisz, podczas gdy wspierające cholewki i stabilne podeszwy utrzymają stopę na miejscu przy szybkiej pracy nóg. Wybrane modele mają elastyczne dzianinowe wierzchy, które pozwalają rosnącym stopom na swobodę ruchów przy jednoczesnym pewnym trzymaniu.
Codzienny styl ze sportowym DNA
Nasze buty sportowe dla starszych dzieci zostały zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu, a przy tym wyglądają lekko i stylowo. Uwielbiane modele o prostych formach, które łatwo łączyć z mundurkami, dresami i weekendowymi zestawami, wnoszą sportowe dziedzictwo do codziennych stylizacji. Klasyki w postaci butów sportowych poniżej kostki gwarantują lekkość i elastyczność, a masywniejsze podeszwy zapewniają dodatkową amortyzację i stabilność. Detale w postaci asymetrycznego sznurowania, wspierającej konstrukcji i dynamicznych kołnierzy dbają o bezpieczne dopasowanie, umożliwiając dzieciom swobodne przechodzenie z lekcji do treningu bez konieczności zmiany obuwia.
Materiały wspierające ruch
Nasze obuwie powstaje w oparciu o innowacje, które pomagają dzieciom skupiać się na tym, co uwielbiają robić. Tkane cholewki Flyknit są lekkie i przewiewne i wspierają naturalną pracę stopy. Materiał Flyleather wykorzystuje trwałe włókna, które zapewniają gładkość i wsparcie. Równocześnie nasze jednostki Air odpowiadają za ochronę przed uderzeniami, a amortyzująca pianka odpowiada za wygodę codziennego użytkowania. Odkryj podeszwy zewnętrzne z trwałej gumy, która przedłuża żywotność obuwia, jednocześnie zapewniając butom dla nastolatków przyczepność i wytrzymałość, potrzebną przy intensywnym trybie życia, aktywności na świeżym powietrzu i regularnych treningach.
Move to Zero
Move to Zero Nike to nasz krok w kierunku zerowej emisji dwutlenku węgla i zerowych odpadów, którego celem jest ochrona przyszłości sportu. Przyłącz się do nas, wybierając modele z oznaczeniem „Sustainable Materials”. Oznacza ono, że do produkcji butów użyto minimum 20% materiałów z recyklingu, np. trwałego poliestru utkanego ze zużytych plastikowych butelek, wykładzin czy sieci rybackich przekierowanych z wysypisk. Ponadto od 2008 roku wszystkie jednostki Nike Air produkujemy w naszych zakładach w Oregonie i Missouri, wykorzystując co najmniej 25% odpadów poprodukcyjnych.