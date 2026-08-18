Duże dzieci (7–15 lat) Dzieci Buty

(189)
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Buty dla dużych dzieci
+5
Bestseller
Nike Air Max Plus
Buty dla dużych dzieci
629,99 zł
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Buty dla dużych dzieci
+4
Nike Air Force 1
Buty dla dużych dzieci
429,99 zł
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Buty dla dużych dzieci
+4
Bestseller
Nike V5 RNR
Buty dla dużych dzieci
329,99 zł
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Buty dla dużych dzieci
+3
Materiały z recyklingu
Nike Court Borough Low Recraft
Buty dla dużych dzieci
279,99 zł
VOMERO 18
VOMERO 18
Maksymalna amortyzacja dla przyszłych mistrzów i mistrzyń świata.
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Nike Cosmic Runner SE 2
Nike Cosmic Runner SE 2 Buty do biegania dla dużych dzieci
Nike Cosmic Runner SE 2
Buty do biegania dla dużych dzieci
219,99 zł
Jordan Son of Mars Low
Jordan Son of Mars Low Buty dla dużych dzieci
+1
Jordan Son of Mars Low
Buty dla dużych dzieci
539,99 zł
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Buty dla dużych dzieci
Bestseller
Jordan Spizike Low
Buty dla dużych dzieci
539,99 zł
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Buty dla dużych dzieci
+2
Bestseller
Air Jordan 1 Low
Buty dla dużych dzieci
419,99 zł
Air Jordan 1 Low SE Craft
Air Jordan 1 Low SE Craft Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 1 Low SE Craft
Buty dla dużych dzieci
429,99 zł
Air Jordan 4 Retro
Air Jordan 4 Retro Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 4 Retro
Buty dla dużych dzieci
689,99 zł
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Buty dla dużych dzieci
Bestseller
Nike Air Max Fire
Buty dla dużych dzieci
389,99 zł
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Buty halowe dla dużych dzieci
Materiały z recyklingu
Nike Omni Multi-Court
Buty halowe dla dużych dzieci
239,99 zł
Nike Shox TL
Nike Shox TL Buty dla dużych dzieci
Bestseller
Nike Shox TL
Buty dla dużych dzieci
599,99 zł
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Korki piłkarskie z wysoką cholewką na różne typy nawierzchni dla dużych dzieci
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Korki piłkarskie z wysoką cholewką na różne typy nawierzchni dla dużych dzieci
239,99 zł
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Korki piłkarskie typu z niską cholewką na różne typy nawierzchni dla dużych dzieci
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Korki piłkarskie typu z niską cholewką na różne typy nawierzchni dla dużych dzieci
299,99 zł
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Korki piłkarskie z wysoką cholewką na różne typy nawierzchni dla dużych dzieci
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Korki piłkarskie z wysoką cholewką na różne typy nawierzchni dla dużych dzieci
329,99 zł
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé”
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé” Korki piłkarskie z niską cholewką na twardą murawę dla dużych dzieci
Produkt premierowy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro „Kylian Mbappé”
Korki piłkarskie z niską cholewką na twardą murawę dla dużych dzieci
649,99 zł
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Klapki dla dużych dzieci
Nike Calm 2.0
Klapki dla dużych dzieci
169,99 zł
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro Korki piłkarskie z niską cholewką na twardą murawę dla dużych dzieci
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro
Korki piłkarskie z niską cholewką na twardą murawę dla dużych dzieci
599,99 zł
Kobe VIII
Kobe VIII Buty do koszykówki dla dużych dzieci
Dostępne w SNKRS
Kobe VIII
Buty do koszykówki dla dużych dzieci
519,99 zł
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 1 Mid
Buty dla dużych dzieci
479,99 zł
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Buty do biegania dla dużych dzieci
+2
Nike Flex Runner 4
Buty do biegania dla dużych dzieci
219,99 zł
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 1 Low SE
Buty dla dużych dzieci
429,99 zł
Nike Air Max Bia
Nike Air Max Bia Buty dla dużych dzieci
Bestseller
Nike Air Max Bia
Buty dla dużych dzieci
349,99 zł
Air Jordan 5 Retro OG „White Metallic”
Air Jordan 5 Retro OG „White Metallic” Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 5 Retro OG „White Metallic”
Buty dla dużych dzieci
689,99 zł
Kolekcja Nike Air Max 95 x LEGO®
Kolekcja Nike Air Max 95 x LEGO® Buty dla dużych dzieci
+3
Kolekcja Nike Air Max 95 x LEGO®
Buty dla dużych dzieci
649,99 zł
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Buty piłkarskie typu low top na nawierzchnię typu turf dla dużych dzieci
Materiały z recyklingu
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Buty piłkarskie typu low top na nawierzchnię typu turf dla dużych dzieci
199,99 zł
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Buty do biegania dla dużych dzieci
Nike Star Runner 5
Buty do biegania dla dużych dzieci
239,99 zł
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Korki piłkarskie na różne nawierzchnie dla dużych dzieci
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Korki piłkarskie na różne nawierzchnie dla dużych dzieci
239,99 zł
Tatum 4
Tatum 4 Buty dla dużych dzieci
Tatum 4
Buty dla dużych dzieci
419,99 zł
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Buty dla dużych dzieci
Nike Air Max 270
Buty dla dużych dzieci
519,99 zł
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Buty dla dużych dzieci
+2
Bestseller
Air Jordan 1 Low
Buty dla dużych dzieci
419,99 zł
Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Halowe buty piłkarskie typu low top dla dużych dzieci
Nike Tiempo Streetgato
Halowe buty piłkarskie typu low top dla dużych dzieci
279,99 zł
Nike Air Max Dn
Nike Air Max Dn Buty dla dużych dzieci
Nike Air Max Dn
Buty dla dużych dzieci
589,99 zł
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Buty do koszykówki dla dużych dzieci
Materiały z recyklingu
Nike Team Hustle D 12
Buty do koszykówki dla dużych dzieci
279,99 zł
Kolekcja Nike Air Max 95 x LEGO®
Kolekcja Nike Air Max 95 x LEGO® Buty dla dużych dzieci
Kolekcja Nike Air Max 95 x LEGO®
Buty dla dużych dzieci
649,99 zł
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Korki piłkarskie na różne nawierzchnie dla dużych dzieci
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Korki piłkarskie na różne nawierzchnie dla dużych dzieci
239,99 zł
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 1 Low SE
Buty dla dużych dzieci
429,99 zł
Nike Air Max 90 LTR
Nike Air Max 90 LTR Buty dla dużych dzieci
+2
Nike Air Max 90 LTR
Buty dla dużych dzieci
519,99 zł
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 1 Low
Buty dla dużych dzieci
419,99 zł
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Buty dla dużych dzieci
Produkt premierowy
Jordan Spizike Low
Buty dla dużych dzieci
539,99 zł
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Klapki dla dużych dzieci
Jordan Hydrip
Klapki dla dużych dzieci
119,99 zł
Nike Air Max Phoenix
Nike Air Max Phoenix Buty dla dużych dzieci
Nike Air Max Phoenix
Buty dla dużych dzieci
519,99 zł
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 1 Mid SE
Buty dla dużych dzieci
499,99 zł
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Korki piłkarskie z wysoką cholewką na różne typy nawierzchni dla dużych dzieci
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Korki piłkarskie z wysoką cholewką na różne typy nawierzchni dla dużych dzieci
239,99 zł
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Korki piłkarskie na różne nawierzchnie dla dużych dzieci
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Korki piłkarskie na różne nawierzchnie dla dużych dzieci
279,99 zł
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Buty do koszykówki dla dużych dzieci
Giannis Immortality 5
Buty do koszykówki dla dużych dzieci
329,99 zł
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 1 Low SE
Buty dla dużych dzieci
429,99 zł
Air Jordan 5 Retro OG „White Metallic”
Air Jordan 5 Retro OG „White Metallic” Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 5 Retro OG „White Metallic”
Buty dla dużych dzieci
689,99 zł
Kolekcja Nike Air Max 95 x LEGO®
Kolekcja Nike Air Max 95 x LEGO® Buty dla dużych dzieci
+3
Kolekcja Nike Air Max 95 x LEGO®
Buty dla dużych dzieci
649,99 zł
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Buty piłkarskie typu low top na nawierzchnię typu turf dla dużych dzieci
Materiały z recyklingu
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Buty piłkarskie typu low top na nawierzchnię typu turf dla dużych dzieci
199,99 zł
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Buty do biegania dla dużych dzieci
Nike Star Runner 5
Buty do biegania dla dużych dzieci
239,99 zł
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Korki piłkarskie na różne nawierzchnie dla dużych dzieci
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Korki piłkarskie na różne nawierzchnie dla dużych dzieci
239,99 zł
Tatum 4
Tatum 4 Buty dla dużych dzieci
Tatum 4
Buty dla dużych dzieci
419,99 zł
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Buty dla dużych dzieci
Nike Air Max 270
Buty dla dużych dzieci
519,99 zł
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Buty dla dużych dzieci
+2
Bestseller
Air Jordan 1 Low
Buty dla dużych dzieci
419,99 zł
Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Halowe buty piłkarskie typu low top dla dużych dzieci
Nike Tiempo Streetgato
Halowe buty piłkarskie typu low top dla dużych dzieci
279,99 zł
Nike Air Max Dn
Nike Air Max Dn Buty dla dużych dzieci
Nike Air Max Dn
Buty dla dużych dzieci
589,99 zł
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Buty do koszykówki dla dużych dzieci
Materiały z recyklingu
Nike Team Hustle D 12
Buty do koszykówki dla dużych dzieci
279,99 zł
Kolekcja Nike Air Max 95 x LEGO®
Kolekcja Nike Air Max 95 x LEGO® Buty dla dużych dzieci
Kolekcja Nike Air Max 95 x LEGO®
Buty dla dużych dzieci
649,99 zł
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Korki piłkarskie na różne nawierzchnie dla dużych dzieci
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Korki piłkarskie na różne nawierzchnie dla dużych dzieci
239,99 zł
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 1 Low SE
Buty dla dużych dzieci
429,99 zł
Nike Air Max 90 LTR
Nike Air Max 90 LTR Buty dla dużych dzieci
+2
Nike Air Max 90 LTR
Buty dla dużych dzieci
519,99 zł
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 1 Low
Buty dla dużych dzieci
419,99 zł
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Buty dla dużych dzieci
Produkt premierowy
Jordan Spizike Low
Buty dla dużych dzieci
539,99 zł
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Klapki dla dużych dzieci
Jordan Hydrip
Klapki dla dużych dzieci
119,99 zł
Nike Air Max Phoenix
Nike Air Max Phoenix Buty dla dużych dzieci
Nike Air Max Phoenix
Buty dla dużych dzieci
519,99 zł
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 1 Mid SE
Buty dla dużych dzieci
499,99 zł
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Korki piłkarskie z wysoką cholewką na różne typy nawierzchni dla dużych dzieci
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Korki piłkarskie z wysoką cholewką na różne typy nawierzchni dla dużych dzieci
239,99 zł
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Korki piłkarskie na różne nawierzchnie dla dużych dzieci
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Korki piłkarskie na różne nawierzchnie dla dużych dzieci
279,99 zł
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Buty do koszykówki dla dużych dzieci
Giannis Immortality 5
Buty do koszykówki dla dużych dzieci
329,99 zł
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Buty dla dużych dzieci
Air Jordan 1 Low SE
Buty dla dużych dzieci
429,99 zł

Buty Nike dla starszych dzieci: idealne dla rosnących sportowców

Przygoda zaczyna się od odpowiednich butów


Przygotuj dzieci do szkoły lub na weekend dzięki butom sportowym z naszej kolekcji. Starsze dzieci potrzebują obuwia, które wytrzyma częste zmiany tempa i długie dni w ciągłym ruchu. Od modeli do biegania po sportowe klasyki – nasze buty zostały stworzone, by wspierać ruch bez ograniczania tempa. Lekkie materiały zapewniają stopom swobodę, a wspierające konstrukcje gwarantują bezpieczne dopasowanie podczas biegania, skakania, rozciągania się i eksplorowania.


Wygoda przez cały dzień


Najlepsze buty dla nastolatków są wygodne od pierwszego do ostatniego kroku. Miękka amortyzująca pianka w naszych modelach redukuje wstrząsy, dzięki czemu każdy krok jest płynny i stabilny. Wyściełane kołnierze wygodnie układają się wokół kostki, a oddychające wstawki zapewniają efektywną przewiewność podczas zwiększania tempa. Niskie fasony są łatwe w noszeniu, a średnie do kostki wprowadzają wsparcie tam, gdzie jest potrzebne. W szkole, na spotkaniach z przyjaciółmi czy w drodze do domu – te buty sportowe zapewniają wygodę w codziennym życiu.



Modele o wysokiej wydajności do sportu i na trening


Podczas intensywniejszej aktywności prawidłowo dobrane obuwie jest kluczowe. Przeznaczone dla starszych dzieci buty sportowe z jednostkami Air amortyzują lądowanie i zapewniają sprężyste czucie pod stopą. Podeszwy zewnętrzne o wysokiej przyczepności pozwalają na zmiany kierunku i kontrolę podczas aktywności na placu zabaw, boisku czy halach treningowych. Młodym biegaczom amortyzowane podeszwy środkowe z pianki zapewnią płynny ruch od rozgrzewki aż po finisz, podczas gdy wspierające cholewki i stabilne podeszwy utrzymają stopę na miejscu przy szybkiej pracy nóg. Wybrane modele mają elastyczne dzianinowe wierzchy, które pozwalają rosnącym stopom na swobodę ruchów przy jednoczesnym pewnym trzymaniu.


Codzienny styl ze sportowym DNA


Nasze buty sportowe dla starszych dzieci zostały zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu, a przy tym wyglądają lekko i stylowo. Uwielbiane modele o prostych formach, które łatwo łączyć z mundurkami, dresami i weekendowymi zestawami, wnoszą sportowe dziedzictwo do codziennych stylizacji. Klasyki w postaci butów sportowych poniżej kostki gwarantują lekkość i elastyczność, a masywniejsze podeszwy zapewniają dodatkową amortyzację i stabilność. Detale w postaci asymetrycznego sznurowania, wspierającej konstrukcji i dynamicznych kołnierzy dbają o bezpieczne dopasowanie, umożliwiając dzieciom swobodne przechodzenie z lekcji do treningu bez konieczności zmiany obuwia.


Materiały wspierające ruch


Nasze obuwie powstaje w oparciu o innowacje, które pomagają dzieciom skupiać się na tym, co uwielbiają robić. Tkane cholewki Flyknit są lekkie i przewiewne i wspierają naturalną pracę stopy. Materiał Flyleather wykorzystuje trwałe włókna, które zapewniają gładkość i wsparcie. Równocześnie nasze jednostki Air odpowiadają za ochronę przed uderzeniami, a amortyzująca pianka odpowiada za wygodę codziennego użytkowania. Odkryj podeszwy zewnętrzne z trwałej gumy, która przedłuża żywotność obuwia, jednocześnie zapewniając butom dla nastolatków przyczepność i wytrzymałość, potrzebną przy intensywnym trybie życia, aktywności na świeżym powietrzu i regularnych treningach.


Move to Zero


Move to Zero Nike to nasz krok w kierunku zerowej emisji dwutlenku węgla i zerowych odpadów, którego celem jest ochrona przyszłości sportu. Przyłącz się do nas, wybierając modele z oznaczeniem „Sustainable Materials”. Oznacza ono, że do produkcji butów użyto minimum 20% materiałów z recyklingu, np. trwałego poliestru utkanego ze zużytych plastikowych butelek, wykładzin czy sieci rybackich przekierowanych z wysypisk. Ponadto od 2008 roku wszystkie jednostki Nike Air produkujemy w naszych zakładach w Oregonie i Missouri, wykorzystując co najmniej 25% odpadów poprodukcyjnych.