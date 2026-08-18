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Nike Air Max Plus 2

(15)
Nike Air Max Plus By Nico Williams
Nike Air Max Plus By Nico Williams Personalizowane buty
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Nike Air Max Plus By Nico Williams
Personalizowane buty
919,99 zł
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Buty męskie
Nike Air Max Plus
Buty męskie
Najniższa cena
rabat 29%
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Buty męskie
+2
Nike Air Max Plus
Buty męskie
819,99 zł
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Buty męskie
Bestseller
Nike Air Max Plus 3
Buty męskie
819,99 zł
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Buty dla małych dzieci
Nike Air Max Plus
Buty dla małych dzieci
449,99 zł
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Buty dla dużych dzieci
+5
Nike Air Max Plus
Buty dla dużych dzieci
629,99 zł
Nike Air Max Plus VII
Nike Air Max Plus VII Buty męskie
Nike Air Max Plus VII
Buty męskie
869,99 zł
Nike Air Max Plus Premium „Scorpion”
Nike Air Max Plus Premium „Scorpion” Buty męskie
Nike Air Max Plus Premium „Scorpion”
Buty męskie
819,99 zł
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Buty damskie
+1
Bestseller
Nike Air Max Plus
Buty damskie
819,99 zł
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Buty dla niemowląt i maluchów
Nike Air Max Plus
Buty dla niemowląt i maluchów
369,99 zł
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Buty męskie
Nike Air Max Plus
Buty męskie
819,99 zł
Nike Air Max Plus VII
Nike Air Max Plus VII Buty męskie
+1
Nike Air Max Plus VII
Buty męskie
819,99 zł
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Buty damskie
Nike Air Max Plus SE
Buty damskie
869,99 zł
Nike Air Max Plus By You
Nike Air Max Plus By You Personalizowane buty
Personalizuj
+8
Personalizuj
Nike Air Max Plus By You
Personalizowane buty
919,99 zł
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Buty męskie
Nike Air Max Plus
Buty męskie
Najniższa cena
rabat 29%

Przenieś się do przyszłości w butach Nike Air Max Plus

Dzięki futurystycznej teksturowanej cholewce i niepowtarzalnej konstrukcji obuwie Nike Air Max Plus tchnęło nowe życie do fenomenu popularności obuwia sportowego w drugiej połowie lat 90. Wbudowane w podeszwę wyraziste poduszki gazowe Max Air, pierwotnie zaprojektowane z myślą o biegach wyczynowych, odpowiadają za lekką amortyzację ułatwiającą odpychanie i lądowanie na nawierzchni. Technologia Nike Tuned Air zapewnia zaawansowany technologicznie komfort i stabilność na każdym kroku.

Buty sportowe Air Max Plus wyposażone są w lekką, miękką i elastyczną siateczkę, która gwarantuje stabilność i trwałość. Dzięki niesłychanie przewiewnemu materiałowi Twoje stopy nie przegrzewają się, a Ty możesz skupić się na swoich sportowych wyczynach. Noski z plastiku wzmacniają strukturę buta, a pełnowymiarowe gumowe podeszwy zapewniają przyczepność i trakcję, co pozwala pewnie wykonywać skręty i piwoty.

Faliste linie stanowią ukłon w stronę palm, fal oceanu oraz zachodów słońca, co nadaje obuwiu sportowemu Nike Air Plus charakterystyczny oraz niepokorny charakter. Klasyczne modele ozdobiono ogonem wieloryba umieszczonym między amortyzującymi elementami Nike TN, które wraz z piankową środkową podeszwą zapewniającą miękką sprężystość stanowią idealne połączenie kultowego stylu z nowoczesną technologią.