Przenieś się do przyszłości w butach Nike Air Max Plus
Dzięki futurystycznej teksturowanej cholewce i niepowtarzalnej konstrukcji obuwie Nike Air Max Plus tchnęło nowe życie do fenomenu popularności obuwia sportowego w drugiej połowie lat 90. Wbudowane w podeszwę wyraziste poduszki gazowe Max Air, pierwotnie zaprojektowane z myślą o biegach wyczynowych, odpowiadają za lekką amortyzację ułatwiającą odpychanie i lądowanie na nawierzchni. Technologia Nike Tuned Air zapewnia zaawansowany technologicznie komfort i stabilność na każdym kroku.
Buty sportowe Air Max Plus wyposażone są w lekką, miękką i elastyczną siateczkę, która gwarantuje stabilność i trwałość. Dzięki niesłychanie przewiewnemu materiałowi Twoje stopy nie przegrzewają się, a Ty możesz skupić się na swoich sportowych wyczynach. Noski z plastiku wzmacniają strukturę buta, a pełnowymiarowe gumowe podeszwy zapewniają przyczepność i trakcję, co pozwala pewnie wykonywać skręty i piwoty.
Faliste linie stanowią ukłon w stronę palm, fal oceanu oraz zachodów słońca, co nadaje obuwiu sportowemu Nike Air Plus charakterystyczny oraz niepokorny charakter. Klasyczne modele ozdobiono ogonem wieloryba umieszczonym między amortyzującymi elementami Nike TN, które wraz z piankową środkową podeszwą zapewniającą miękką sprężystość stanowią idealne połączenie kultowego stylu z nowoczesną technologią.