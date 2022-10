W tych gotowych na spotkanie z naturą butach możesz iść w górę, w dół, dookoła i na wskroś. Solidna podeszwa zewnętrzna i wytrzymałe materiały (nawiązujące do klasycznych produktów ACG z lat 90.) zapewniają po części przygodowy, a po części klasyczny styl. Nike Air Mada to buty stworzone do wszystkiego.

Prezentowany kolor: Hemp/Canyon Purple

Styl: DQ5499-200