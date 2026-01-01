Nike Store Tlv Port (Partnered)

Nike Store Tlv Port (Partnered)

Zamknięty • Otwarte od 10:00

Namal 18

TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL

+972 03-529-5392

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - czw.: 10:00 - 21:30
pt.: 09:30 - 21:00
sob.: 10:00 - 22:00
niedz.: 10:00 - 21:30

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