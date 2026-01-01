Wróć do wyszukiwaniaNike Store Azrieli (Partnered)Otwarte • Otwarte do 22:00Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Jak dojechaćGodziny otwarcia sklepupon. - czw.: 09:30 - 22:00pt.: 09:30 - 15:00sob.: 10:00 - 23:00niedz.: 09:30 - 22:00UsługiInformacje o zwrocieTen sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.Sklepy w pobliżuWykaz sklepówNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOtwarte • Otwarte do 22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILWkrótce zamknięcie • Otwarte do 20:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILOtwarte • Otwarte do 21:30