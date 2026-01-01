Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Otwarte • Otwarte do 22:00

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - czw.: 09:30 - 22:00
pt.: 09:30 - 15:00
sob.: 10:00 - 23:00
niedz.: 09:30 - 22:00

Usługi

  • Informacje o zwrocie

    Informacje o zwrocie

    Ten sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.

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