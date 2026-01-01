Nike Store Shenkar (Partnered)

Nike Store Shenkar (Partnered)

Zamknięty • Otwarte jutro od 10:00

9 ARIE SHENKAR ST.

Herzliya Pituah

HERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL

09-9550635

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - czw.: 10:00 - 21:00
pt.: 09:30 - 15:00
sob.: 12:00 - 21:00
niedz.: 10:00 - 21:00

Sklepy w pobliżu