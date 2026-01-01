Nike Robina

Nike Robina

Zamknięty • Otwarte od 09:00

Robina Town Centre

19 Robina Town Centre Dr.

Shop 4026

Robina, Queensland, 4230, AU

+61 7 3739 4268

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - śr.: 09:00 - 17:30
czw.: 09:00 - 21:00
pt. - sob.: 09:00 - 17:30
niedz.: 10:00 - 16:00

Usługi

  • Najwcześniejszy dostęp członkowski

    Najwcześniejszy dostęp członkowski

    Przeglądaj nasze najgorętsze i najbardziej innowacyjne produkty, zanim trafią do sprzedaży w innych miejscach.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Przynieś swoje zużyte sneakersy, a my je przetworzymy na materiał Nike Grind.

  • Informacje o zwrocie

    Informacje o zwrocie

    Ten sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.

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