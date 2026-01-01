Nike Chadstone

Nike Chadstone

Otwarte • Otwarte do 17:30

Chadstone Shopping Centre

1341 Dandenong Rd

Shop 328

Chadstone, Victoria, 3148, AU

+61 3 9964 7670

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - śr.: 09:00 - 17:30
czw. - sob.: 09:00 - 21:00
niedz.: 10:00 - 19:00

Usługi

  • Strefa testowa: bieganie

    Strefa testowa: bieganie

    Najciekawszy sposób przymierzania butów do biegania.

  • Najwcześniejszy dostęp dla członków

    Najwcześniejszy dostęp dla członków

    Przeglądaj nasze najgorętsze i najbardziej innowacyjne produkty, zanim trafią do sprzedaży w innych miejscach.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Przynieś swoje zużyte sneakersy, a my je przetworzymy na materiał Nike Grind.

  • Informacje o zwrocie

    Informacje o zwrocie

    Ten sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.

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