Wróć do wyszukiwaniaNike ChadstoneOtwarte • Otwarte do 17:30Chadstone Shopping Centre1341 Dandenong RdShop 328Chadstone, Victoria, 3148, AU+61 3 9964 7670Jak dojechaćGodziny otwarcia sklepupon. - śr.: 09:00 - 17:30czw. - sob.: 09:00 - 21:00niedz.: 10:00 - 19:00UsługiStrefa testowa: bieganieNajciekawszy sposób przymierzania butów do biegania.Najwcześniejszy dostęp dla członkówPrzeglądaj nasze najgorętsze i najbardziej innowacyjne produkty, zanim trafią do sprzedaży w innych miejscach.Reuse-A-ShoePrzynieś swoje zużyte sneakersy, a my je przetworzymy na materiał Nike Grind.Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.Informacje o zwrocieTen sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.Sklepy w pobliżuWykaz sklepówNike SouthlandWestfield Southland1239-1241 Nepean Hwy.Shop 3029Cheltenham, Victoria, 3192, AUOtwarte • Otwarte do 17:30Nike Chapel Street267 Chapel StreetPrahran, Victoria, 3181, AUWkrótce otwarcie • Otwarte od 10:00Nike EmporiumEmporium Melbourne287 Lonsdale StreetShop 1-027Melbourne, Victoria, 3000, AUWkrótce otwarcie • Otwarte od 10:00