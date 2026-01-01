Wróć do wyszukiwaniaHolon Nike Factory StoreOtwarte • Otwarte do 21:3038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Jak dojechaćGodziny otwarcia sklepupon. - czw.: 10:00 - 21:30pt.: 09:00 - 14:00sob.: 10:00 - 22:00niedz.: 10:00 - 21:30UsługiWyprzedaż codziennie przez całą dobęOszczędzaj onlinePrzeglądaj produkty tutajNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Sklepy w pobliżuWykaz sklepówNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILOtwarte • Otwarte do 22:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOtwarte • Otwarte do 22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILOtwarte • Otwarte do 20:00