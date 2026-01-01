Holon Nike Factory Store

Holon Nike Factory Store

Otwarte • Otwarte do 21:30

38 Merkava

Holon, Tel Aviv, 5885936, IL

00 97 2035 625688

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - czw.: 10:00 - 21:30
pt.: 09:00 - 14:00
sob.: 10:00 - 22:00
niedz.: 10:00 - 21:30

Usługi

  • Wyprzedaż codziennie przez całą dobę

    Wyprzedaż codziennie przez całą dobę

    Oszczędzaj online

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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