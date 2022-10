Piłka Nike Flight

Drogi Świecie.



Oto zaproszenie do gry oznaczone jako PILNE.



Piłka nożna Was potrzebuje. Wszystkich.



Szybkich.

Niezależnych.

Nieustraszonych.

Niedzielnych graczy opowiadających historie w pubie.

Dryblerów. Szczerych do bólu.

Dzieciaków z osiedli Paryża, São Paulo, Los Angeles, Londynu.

Napastników, obrońców, samotnych bramkarzy.

Wygminastykowanych.

Domatorów.

Z boisk, parków, hal, zaułków, podwórek, ulic.

Kibiców, którzy nie przestają śpiewać.



Wszystko zaczyna się od Was. Wszystko zaczyna się od piłki.



Do zobaczenia wkrótce.



Wasza piłka nożna.



#playwithlove