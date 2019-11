Nowość: Phantom

Zawodnicy noszący buty Phantom precyzyjnie poruszają się po obszarach boiska, w których są najbardziej niebezpieczni – nieustannie wypatrują okazji do ataku. Ostatnie chwile przed nadchodzącym sezonem to najlepszy czas, aby pokazać pełnię swoich umiejętności. Czas, by cała uwaga skupiła się na Tobie. Czas na buty w jaskrawym zielonożółtym kolorze.