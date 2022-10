Poznaj Leticię

Ciasne przestrzenie i zróżnicowane nawierzchnie do gry w São Paulo oznaczają, że precyzja i zwinność to podstawa. Leticia stawia na idealne czucie piłki i szybkie ruchy. Jak mówi: „Gdy gram na ulicy, lubię mieć piłkę blisko stóp. Precyzja umożliwia odpowiednią płynność ruchu, a jeśli jest ciasno i obie drużyny bronią się i atakują, zwinność może być kluczem do zwycięstwa”.