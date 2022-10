Poznaj kobiety FC Barcelony

Alexia Putellas to klubowa weteranka, która podczas sesji treningowej świeci przykładem dla innych. Ta urodzona w Katalonii zawodniczka zawsze wyznawała etos FC Barcelona Femení: by wygrywać razem w wielkim stylu. Trening to dla niej sposób, by zwyciężyć w kolejnym sezonie i nie tylko.

„Ścieżka, którą podążamy na co dzień, prowadzi nas do czegoś wielkiego: zapisania się na kartach historii” – wyjaśnia. „Dlatego właśnie trenujemy codziennie”.