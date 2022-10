ISPA opiera się na filozofii „improvise, scavenge, protect, adapt” („improwizacja, poszukiwanie, ochrona i uniwersalność”). To zestaw działań i zasad projektowania produktów każdej kategorii, które w eksperymentalny sposób korzystają z najnowszych innowacji i sprawdzonych rozwiązań. Produkt końcowy to dowód na to, że projektowanie to pozytywny proces, którego efektem jest spełnianie najskrytszych potrzeb mieszkańców miast.