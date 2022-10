Buty Air Money i More Uptempo były kwintesencją stylu lat 90. Dwadzieścia lat później, w wyniku ich połączenia powstał wyjątkowo wyrazisty model Air More Money, który ma zdejmowaną część cholewki, symbol dolara na zapiętku oraz pełnowymiarową poduszkę gazową. Buty Air More Money odziedziczyły po obu modelach to, co najlepsze i są dostępne w nowej szarej kolorystyce z czarnymi i turkusowymi akcentami.