Kiedy w 1996 r. pojawiły się modele Air Money i Uptempo, każdy element w ich wyglądzie, od widocznej poduszki gazowej Air po charakterystyczny napis, był wyrazisty. Oczywistym stało się więc, że każda nowa wersja tych butów będzie musiała nieść ze sobą nieposkromionego ducha innowacji, tak samo jak oryginały. Dwadzieścia jeden lat później na światło dzienne wychodzi model Air More Money – twórcze zjednoczenie, kombinacja, a może: połączenie dwóch pierwowzorów? Niezależnie od tego, jak go nazwiemy, jedno jest pewne: Air More Money nie boi się przyciągać uwagi. Na zdejmowanej części cholewki dużą, wyrazistą czcionką wydrukowano jego nazwę, by wszyscy dobrze ją zapamiętali. Tył pięty zdobi znaczek dolara amerykańskiego, a poduszki gazowe Air Sole ciągną się wzdłuż całej stopy, zapewniając amortyzację, wygodę oraz dynamiczny wygląd.