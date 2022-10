AIR MORE MONEY

MO' MONEY

505,00 zł

W 1996 roku dzięki awangardowemu wzornictwu oraz innowacyjnemu zastosowaniu poduszek powietrznych Air Money i Air More Uptempo na zawsze odmieniły oblicze obuwniczego świata. Dwadzieścia jeden lat później powstaje ich odważna kombinacja w postaci Air More Money. Model ten wyróżnia ulepszona wersja osłony z dobrze widocznym imiennikiem, którą można zdjąć oraz detale, takie jak znaczek dolara amerykańskiego z tyłu buta. Poduszki gazowe Air Sole ciągną się wzdłuż całej stopy, zapewniając amortyzację, wygodę oraz dynamiczny wygląd. Innowacyjność i odporność na inflację butów Air More Money to doskonałe powody, aby je mieć.