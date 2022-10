Buty Air Money i More Uptempo były kwintesencją stylu lat 90. Wyróżniały je drukowane litery, widoczna poduszka gazowa oraz wyrazisty wygląd. Teraz, dwadzieścia lat później, w wyniku ich połączenia powstał model Air More Money, który ma zdejmowaną część cholewki, znaczek dolara na zapiętku oraz pełnowymiarową poduszkę gazową. Air More Money odziedziczył po obu modelach to, co najlepsze i jest dostępny w najnowszej czarno-srebrnej kolorystyce wzbogaconej detalami w odcieniu czystej platyny.