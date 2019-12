Odważ się marzyć jak bracia Gasol

Niekończąca się miłość do gry

Marzenia braci Gasol wybiegają poza granice parkietu. Pau i Marc w koszykówce wygrali już wszystko i chcą iść dalej, by inspirować młode pokolenia.



Przedsięwzięcia takie jak Gasol Foundation czy klub Basquet Girona to ich sposób na motywowanie innych, by realizowali swoje marzenia.