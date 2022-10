Marka Jordan świętuje Black History Season

W sierpniu 1985 roku doszło do spotkania światowej gwiazdy z lokalną legendą – Michael Jordan przyleciał do Londynu, by odwiedzić Brixton Topcats. Świeżo po zakończeniu debiutanckiego sezonu w NBA, za który otrzymał nagrodę dla najlepszego pierwszoroczniaka roku, Jordan szybko zapracował na status największej osobowości w świecie sportu. Podczas przerwy między sezonami został zaproszony przez legendarnego trenera Jimmy’ego Rogersa do zachodniego Londynu. Odwiedził Centrum Rekreacji Brixton i potrenował z Topcats, młodą drużyną, którą Jimmy założył rok wcześniej.

Niesłabnące zaangażowanie Jimmy’ego, nazywanego przez lokalnych mieszkańców „Biskupem Brixton”, w działania na rzecz społeczności wpisuje się w szerszą historię protestów przeciwko rasizmowi, walk z policją i politycznego wykluczenia czarnoskórych mieszkańców Wielkiej Brytanii oraz w ich kulturę organizowania się bez instytucjonalnego wsparcia. Teraz kolejne pokolenie, zainspirowane pracą Jimmy’ego na rzecz społeczności, odkrywa nowe formy dążenia do doskonałości.

Aby dowiedzieć się więcej o znaczeniu Brixton dla historii czarnoskórych mieszkańców Wielkiej Brytanii i wizycie Michaela Jordana, obejrzyj cały film poniżej.