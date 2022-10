Misja Nike jest prosta: dostarczać inspiracji i innowacji wszystkim sportowcom* na świecie.

Ten jasny cel pozwala nam tworzyć nowe technologie, systemy i standardy. Kształtuje nasze wybory,

podejście do sportu i dziedzictwo. To zarazem przywilej i wielka odpowiedzialność. Nasza misja

sprawia, że kwestionujemy wszystko i wystrzegamy się stereotypów – jedyne, co przyjmujemy za pewnik,

to nieskończony ludzki potencjał. Nie biomy się podejmować ryzyka, nawet gdy stawka jest bardzo wysoka.

Każdego dnia, wprowadzając w życie kolejne pomysły i innowacje, wyznaczamy kierunek, w jakim podąża świat sportu.