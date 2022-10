Z postawą przychodzi szybkość

Jak często podczas biegu myślisz o swojej postawie? Łatwo o niej zapomnieć, gdy zwiększasz intensywność, jednak to właśnie to może być czynnikiem, który hamuje Twoje postępy. „Gdy pozwalasz na to, aby Twoja postawa się pogorszyła, biega Ci się o wiele trudniej” – mówi trener Bennett. Mimo że nie ma czegoś takiego jak idealna postawa, istnieje kilka kwestii, nad którymi z pewnością możesz popracować. „Jeśli zbyt mocno pochylasz się do przodu, nie możesz podnosić kolan odpowiednio wysoko, skracasz swój krok, a w konsekwencji pozbawiasz się mocy” – dodaje.