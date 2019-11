Tarryn Alberts AF-1

„Mogę być też dla nich wzorem do naśladowania” – kontynuuje. „Mówię tak jak one, wyglądam tak jak one, mieszkam w ich społeczności. No i współpracuję z Nike! Dzięki temu zdają sobie sprawę, że jeśli ja mogę to robić, to one też. W tej społeczności jest tyle nieodkrytych talentów. Właśnie to chcę pokazać tym dzieciakom – nie ma znaczenia, skąd jesteś, nieistotne, co dzieje się w domu. Możesz to zmienić. Możesz spełnić swoje marzenia”.

Dla Tarryn piękno tańca polega również na tym, że praktycznie nic do niego nie potrzeba. „Wystarczy muzyka – a tutaj każdy jest DJ-em, rapuje lub śpiewa” – śmieje się. „To duch społeczności, rodziny, wspólnoty. Ubuntu. Dzięki temu wszystko żyje. Dzięki temu jest tu tak fajnie”.

