Magali Jou AF-1

RUCH ALL FOR 1

Ruch jest wszystkim. Dzięki niemu świat się kręci, zmienia i idzie do przodu. Magali, której pasją jest taniec, nie ma wątpliwości, że bez zrobienia pierwszego kroku nie ma mowy o żadnej ewolucji.

„Za sprawą tego ruchu chcę zachęcić ulicznych tancerzy do aktywności, chcę zwiększyć świadomość w społeczności, aby doprowadzić do zmiany, dzięki której tancerze będą w stanie polepszyć swoją sytuację i pokazać światu swój talent. Moja wiadomość brzmi: obudźcie się, razem możemy zmienić świat, Wasz świat. ALL FOR 1 łączy trzy tańce uliczne, w które jestem najbardziej zaangażowana: dancehall, hip-hop i afrodance. Tak naprawdę inspiracją jest jednak taniec sam w sobie, bez podziału na style. Chodzi o to, by zrobić hałas, doprowadzić do zmiany”. – Magali Jou

Naucz się kroków!