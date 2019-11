Ekin Bernay AF-1

Ekin pracowała również z dziećmi uchodźców w całej Turcji oraz prowadziła warsztaty z International Medical Corps w Stambule, prowincji Sakarya i Izmirze. „Taka terapia jest korzystna pod wieloma względami” – mówi Ekin. „Daje nam wgląd w fizyczny, emocjonalny i psychologiczny stan człowieka oraz pozwala wykryć, w jakich sferach występują deficyty”.

Ekin uważa, że jedną z największych korzyści takich sesji to budowanie relacji między ludźmi. „Można zauważyć ogromną moc, jaką dają tym ludziom akceptacja, wsparcie i wrażliwość grupy. Te wspólne ludzkie doświadczenia mają ogromne znaczenie, szczególnie że żyjemy w społeczeństwie, które nas od siebie izoluje”.

Dla Ekin oczywiste jest, że taniec i ruch mają moc jednoczenia ludzi i harmonizowania różnorodności, nawet w kwestii jej osobistych relacji z innymi. Ekin tańczy ze swoimi przyjaciółmi i innymi kreatywnymi ludźmi, z którymi żyje na co dzień. Razem tworzą trzon jej grupy performerskiej, co sprawia, że są sobie niezwykle bliscy. „W takich momentach funkcjonujemy jak poruszające się razem ciała, rozumiemy się, dzielimy i szanujemy wspólną przestrzeń, co wpływa na nas w podobny sposób, dlatego te chwile są tak pełne magii” – wyjaśnia.

Oprócz pracy klinicznej Ekin zajmuje się również własnymi projektami w celach komercyjnych – pracuje jako choreografka, konsultantka lub performerka oraz prowadzi własne warsztaty. Według niej nawet praca zarobkowa może przynosić uzdrawiające korzyści, choć swoją sztukę performerską bardziej traktuje jako narzędzie, które pomaga jej odnaleźć równowagę w życiu. „To moja terapia” – mówi. „To mój własny sposób na uzdrowienie”.