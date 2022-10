ACG – lato 2021

Lato to styl życia, a nie tylko pora roku. To sandały i promienie słońca, to morska bryza i poczucie wolności odczuwalne od razu po wyjściu z domu. Na Hawajach lato smakuje jednak wyjątkowo. Największa wyspa tego archipelagu zachwyca bogactwem mikroklimatów – od sucholubnych muraw przez wilgotne lasy deszczowe i wysoko położone krajobrazy tundrowe po bajkowe góry. Można tu przejść przez pole lawy, znaleźć ochłodę u podnóża wodospadu, medytować w urokliwej zatoce lub położyć się pod palmami i obserwować gwiazdy – możliwości są nieograniczone.



Dzięki specjalnej współpracy z Sigiem Zane’em wraz z latem wraca wakacyjna legenda – Air Deschutz. Towarzyszą jej kurtka Cinder Cone Windshell i bluza z kapturem Lava Tree Quick, dzięki którym każdą przygodę otacza aura tajemnicy. Natomiast bluzy i koszulki Wyland mają w sobie coś, co przyciąga do siebie delfiny. Jest jeszcze spódnica Trail, w której można śmiało przedzierać się przez nieutarte szlaki. Wyjdź na zewnątrz. Daj się ponieść. Poczuj pełnię lata.