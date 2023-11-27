Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2023
Czas czytania: 4 min

Dbaj o ich czystość i noś je dłużej!

Nikt nie lubi wysyłać na emeryturę swoich ulubionych sneakersów. Na szczęście dzięki odrobinie miłości Twoje buty mogą służyć Ci znacznie dłużej, niż myślisz. A w końcu im więcej kilometrów w nich przyjdziesz, tym lepiej dla Ciebie – oraz dla planety.

Przywróć je do gry

Proces zmniejszania ilości odpadów można zacząć od czegoś prostego. Wystarczy, że zadbasz o to, by buty służyły Ci dłużej. Traktuj je jak członka swojego zespołu. Pozwól im żyć zgodnie z ich przeznaczeniem. Twoje codzienne nawyki się sumują – zobacz, ile jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki współpracy.

Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych inicjatywach Move to Zero? Kliknij poniżej, by dowiedzieć się więcej o naszych działaniach mających na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla.

Odkryj

Odpowiednie działania

Niezależnie od tego, czy zdarzyło Ci się niechcący wdepnąć w błoto, czy w kałużę – wyczyszczenie butów sprawi, że będą Ci służyć podczas wielu kolejnych przygód na zewnątrz. Każde buty należy jednak czyścić w odpowiedni sposób. Jeśli masz buty do biegania po błotnistych terenach, poniżej znajdziesz poradnik dotyczących ich czyszczenia.

Dowiedz się więcej

Wykonane z materiałów z recyklingu

W ramach Nike Move To Zero – naszej inicjatywy mającej na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla, aby zabezpieczyć przyszłość sportu – przedstawiamy produkty do biegania wykonane z materiałów organicznych lub z recyklingu.

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Dbaj o ich czystość i noś je dłużej!

Nikt nie lubi wysyłać na emeryturę swoich ulubionych sneakersów. Na szczęście dzięki odrobinie miłości Twoje buty mogą służyć Ci znacznie dłużej, niż myślisz. A w końcu im więcej kilometrów w nich przyjdziesz, tym lepiej dla Ciebie – oraz dla planety.

Przywróć je do gry

Proces zmniejszania ilości odpadów można zacząć od czegoś prostego. Wystarczy, że zadbasz o to, by buty służyły Ci dłużej. Traktuj je jak członka swojego zespołu. Pozwól im żyć zgodnie z ich przeznaczeniem. Twoje codzienne nawyki się sumują – zobacz, ile jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki współpracy.

Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych inicjatywach Move to Zero? Kliknij poniżej, by dowiedzieć się więcej o naszych działaniach mających na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla.

Odkryj

Odpowiednie działania

Niezależnie od tego, czy zdarzyło Ci się niechcący wdepnąć w błoto, czy w kałużę – wyczyszczenie butów sprawi, że będą Ci służyć podczas wielu kolejnych przygód na zewnątrz. Każde buty należy jednak czyścić w odpowiedni sposób. Jeśli masz buty do biegania po błotnistych terenach, poniżej znajdziesz poradnik dotyczących ich czyszczenia.

Dowiedz się więcej

Wykonane z materiałów z recyklingu

W ramach Nike Move To Zero – naszej inicjatywy mającej na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla, aby zabezpieczyć przyszłość sportu – przedstawiamy produkty do biegania wykonane z materiałów organicznych lub z recyklingu.

Przeglądaj

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Data pierwszej publikacji: 27 listopada 2023