Proces zmniejszania ilości odpadów można zacząć od czegoś prostego. Wystarczy, że zadbasz o to, by buty służyły Ci dłużej. Traktuj je jak członka swojego zespołu. Pozwól im żyć zgodnie z ich przeznaczeniem. Twoje codzienne nawyki się sumują – zobacz, ile jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki współpracy.



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