Dbaj o ich czystość i noś je dłużej!
Nikt nie lubi wysyłać na emeryturę swoich ulubionych sneakersów. Na szczęście dzięki odrobinie miłości Twoje buty mogą służyć Ci znacznie dłużej, niż myślisz. A w końcu im więcej kilometrów w nich przyjdziesz, tym lepiej dla Ciebie – oraz dla planety.
Przywróć je do gry
Proces zmniejszania ilości odpadów można zacząć od czegoś prostego. Wystarczy, że zadbasz o to, by buty służyły Ci dłużej. Traktuj je jak członka swojego zespołu. Pozwól im żyć zgodnie z ich przeznaczeniem. Twoje codzienne nawyki się sumują – zobacz, ile jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki współpracy.
Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych inicjatywach Move to Zero? Kliknij poniżej, by dowiedzieć się więcej o naszych działaniach mających na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla.
Odpowiednie działania
Niezależnie od tego, czy zdarzyło Ci się niechcący wdepnąć w błoto, czy w kałużę – wyczyszczenie butów sprawi, że będą Ci służyć podczas wielu kolejnych przygód na zewnątrz. Każde buty należy jednak czyścić w odpowiedni sposób. Jeśli masz buty do biegania po błotnistych terenach, poniżej znajdziesz poradnik dotyczących ich czyszczenia.
Wykonane z materiałów z recyklingu
W ramach Nike Move To Zero – naszej inicjatywy mającej na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla, aby zabezpieczyć przyszłość sportu – przedstawiamy produkty do biegania wykonane z materiałów organicznych lub z recyklingu.
Dbaj o ich czystość i noś je dłużej!
Nikt nie lubi wysyłać na emeryturę swoich ulubionych sneakersów. Na szczęście dzięki odrobinie miłości Twoje buty mogą służyć Ci znacznie dłużej, niż myślisz. A w końcu im więcej kilometrów w nich przyjdziesz, tym lepiej dla Ciebie – oraz dla planety.
Przywróć je do gry
Proces zmniejszania ilości odpadów można zacząć od czegoś prostego. Wystarczy, że zadbasz o to, by buty służyły Ci dłużej. Traktuj je jak członka swojego zespołu. Pozwól im żyć zgodnie z ich przeznaczeniem. Twoje codzienne nawyki się sumują – zobacz, ile jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki współpracy.
Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych inicjatywach Move to Zero? Kliknij poniżej, by dowiedzieć się więcej o naszych działaniach mających na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla.
Odpowiednie działania
Niezależnie od tego, czy zdarzyło Ci się niechcący wdepnąć w błoto, czy w kałużę – wyczyszczenie butów sprawi, że będą Ci służyć podczas wielu kolejnych przygód na zewnątrz. Każde buty należy jednak czyścić w odpowiedni sposób. Jeśli masz buty do biegania po błotnistych terenach, poniżej znajdziesz poradnik dotyczących ich czyszczenia.
Wykonane z materiałów z recyklingu
W ramach Nike Move To Zero – naszej inicjatywy mającej na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla, aby zabezpieczyć przyszłość sportu – przedstawiamy produkty do biegania wykonane z materiałów organicznych lub z recyklingu.