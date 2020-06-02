Zacznij osiągać zamierzone cele

Masz już swoje cele – teraz pora je zrealizować. Skorzystaj z tych prostych wskazówek od starszego dyrektora ds. wydajności w Nike, Ryana Flaherty'ego, które pomogą Ci wytrwać w postanowieniach dotyczących zdrowia.



Chcesz zacząć regularnie ćwiczyć, odżywiać się zdrowiej i więcej spać? Zrealizuj te ambicje i zmień swoje cele w nawyki: wybierz dla nich konkretny czas podczas dnia. To rada Ryana Flaherty’ego, starszego dyrektora ds. wydajności treningu w Nike. Oznacza to, że musisz traktować te czynności (np. jogę lub przygotowywanie posiłku) jak wizytę u lekarza lub spotkanie w pracy.



Im bardziej szczegółowo je zaplanujesz, tym większe prawdopodobieństwo, że uda Ci się je wykonać. Określ, co dokładnie chcesz osiągnąć, i pamiętaj o regularności – np. zaplanuj 5-kilometrowy bieg co poniedziałek w południe lub wizyty na rynku po świeże produkty w każdy sobotni poranek.