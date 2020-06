Zacznij osiągać zamierzone cele

Połącz nowe nawyki ze starymi

Pomyśl o wszystkich codziennych czynnościach, które wykonujesz bez zastanowienia, jak mycie zębów czy wybieranie programu do obejrzenia wieczorem. Następnie wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy wykonujesz jedną z tych czynności, wykonujesz też czynność, która jest dobra dla Twojego zdrowia i którą zamierzasz zamienić w nawyk.



Chcesz wykonywać regularne ćwiczenia na siłę? Za każdym razem, gdy myjesz zęby, wykonuj przysiady air squat. Nie możesz znaleźć czasu na to, by popracować nad sprawnością ruchową? Poroluj się pianką podczas oglądania telewizji. Dzięki łączeniu nowych nawyków ze starymi dostajesz automatyczne przypomnienie. To sprawdzony sposób na to, by realizacja Twoich celów weszła Ci w krew.