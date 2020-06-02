Zacznij osiągać zamierzone cele

Jak osiągnąć zamierzone cele
Sposób myślenia
Nike Training
Odblokuj wskazówki, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele związane ze zdrowiem.
Masz już swoje cele – teraz pora je zrealizować. Skorzystaj z tych prostych wskazówek od starszego dyrektora ds. wydajności w Nike, Ryana Flaherty'ego, które pomogą Ci wytrwać w postanowieniach dotyczących zdrowia.
Chcesz zacząć regularnie ćwiczyć, odżywiać się zdrowiej i więcej spać? Zrealizuj te ambicje i zmień swoje cele w nawyki: wybierz dla nich konkretny czas podczas dnia. To rada Ryana Flaherty’ego, starszego dyrektora ds. wydajności treningu w Nike. Oznacza to, że musisz traktować te czynności (np. jogę lub przygotowywanie posiłku) jak wizytę u lekarza lub spotkanie w pracy.
Im bardziej szczegółowo je zaplanujesz, tym większe prawdopodobieństwo, że uda Ci się je wykonać. Określ, co dokładnie chcesz osiągnąć, i pamiętaj o regularności – np. zaplanuj 5-kilometrowy bieg co poniedziałek w południe lub wizyty na rynku po świeże produkty w każdy sobotni poranek.
„Zrealizuj te ambicje i zmień swoje cele w nawyki: wybierz dla nich konkretny czas podczas dnia”
Ryan Flaherty, starszy dyrektor ds. wydajności w Nike
Wydaje się, że to nic wielkiego, ale takie podejście może dać świetne efekty. Szczegółowe planowanie swoich celów pozwala lepiej panować nad czasem i sprawia, że przyswajanie nowych nawyków przychodzi z łatwością.
Połącz nowe nawyki ze starymi
Pomyśl o wszystkich codziennych czynnościach, które wykonujesz bez zastanowienia, jak mycie zębów czy wybieranie programu do obejrzenia wieczorem. Następnie wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy wykonujesz jedną z tych czynności, wykonujesz też czynność, która jest dobra dla Twojego zdrowia i którą zamierzasz zamienić w nawyk.
Chcesz wykonywać regularne ćwiczenia na siłę? Za każdym razem, gdy myjesz zęby, wykonuj przysiady air squat. Nie możesz znaleźć czasu na to, by popracować nad sprawnością ruchową? Poroluj się pianką podczas oglądania telewizji. Dzięki łączeniu nowych nawyków ze starymi dostajesz automatyczne przypomnienie. To sprawdzony sposób na to, by realizacja Twoich celów weszła Ci w krew.