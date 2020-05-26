Zachęcanie dzieci do domowych treningów

Trening dzieci w domu
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Nike Training
Aktywność dzieci dzięki sześciu zasadom treningu.
Już jesteście profesjonalistami w tworzeniu treningów domowych, ale żebyście nie spoczywali na laurach, zdecydowaliśmy się podjąć współpracę z Made to Play, dzięki czemu oferujemy Wam najlepsze porady dotyczące tego, jak trenować dzieci aby mogły prowadzić zdrowsze i szczęśliwsze życie, pomimo tego, że muszą siedzieć w domu. Przeczytajcie nasze 6 zasad treningu dla dzieci i niech Wasza rodzina dołączy do 16 milionów dzieci na całym świecie, które są aktywne dzięki pomocy Made to Play.
- Zacznij od pewności siebie
Spraw, że dzieci będą miały wiarę w swoje umiejętności dzięki potreningowej rozmowie na temat tego, jak minął im trening oraz rekordowym osiągnięciom. Może warto wykonać razem tablicę, którą zawiesicie na lodówce i na której będziecie złotą gwiazdką nagradzać wysiłek?
- Zachęcaj do udzielania się
Rozdaj każdemu zadania i obowiązki, tak, żeby wszyscy czuli się częścią tego przedsięwzięcia. Mieszaj zabawy i ćwiczenia, dzięki czemu dzieci będą się czuły bardziej zaangażowane i mniej czasu spędzą, czekając na ławce.
- Świętuj!
Chwal wysiłek, determinację, współpracę i ducha drużyny. Wytrwałość powinna być nagradzana tak samo, jak osiągnięcia. Wspieraj drużynę, przybijając im piątki lub poklepując po plecach, nawet gdy przydarzy im się jakieś potknięcie.
- Wybierz swoją własną ścieżkę
Zadawaj pytania i pozwalaj dzieciom podejmować decyzje — daj im nawet pełnię władzy na cały dzień. Pozwól im samodzielnie planować trening, wymyślać tańce lub stawiać sobie wyzwania, które będą musieli pokonać razem jako drużyna.
- Postaw na jasność i zwięzłość
Niech sesje treningowe będą realizowane w proporcjach 80/20. 20% czasu poświęć na objaśnienie treningu, a 80% na aktywność. Niech dzieci powiedzą ci, jak radzą sobie w skali od 1 do 5, tak aby można było dostosowywać treningi do ich potrzeb.
- Bądź w kontakcie
Po treningu porozmawiajcie razem, i niech dzieci prowadzą rozmowę. Nie pouczaj ich, nie rób im wykładów. Postaw na szczerą rozmowę.
Nasi trenerzy Made to Play pomogą Ci podnieść umiejętności i dopracować treningi dzięki poradom i trikom związanym z każdą z 6 zasad.
Nasi trenerzy Made to Play pomogą Ci podnieść umiejętności i dopracować treningi dzięki poradom i trikom związanym z każdą z 6 zasad.