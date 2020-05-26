Trening dzieci w domu

Ruch
Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2020

Nike Training

Zachęcanie dzieci do domowych treningów

Aktywność dzieci dzięki sześciu zasadom treningu.

Już jesteście profesjonalistami w tworzeniu treningów domowych, ale żebyście nie spoczywali na laurach, zdecydowaliśmy się podjąć współpracę z Made to Play, dzięki czemu oferujemy Wam najlepsze porady dotyczące tego, jak trenować dzieci aby mogły prowadzić zdrowsze i szczęśliwsze życie, pomimo tego, że muszą siedzieć w domu. Przeczytajcie nasze 6 zasad treningu dla dzieci i niech Wasza rodzina dołączy do 16 milionów dzieci na całym świecie, które są aktywne dzięki pomocy Made to Play.

  1. Zacznij od pewności siebie
    Spraw, że dzieci będą miały wiarę w swoje umiejętności dzięki potreningowej rozmowie na temat tego, jak minął im trening oraz rekordowym osiągnięciom. Może warto wykonać razem tablicę, którą zawiesicie na lodówce i na której będziecie złotą gwiazdką nagradzać wysiłek?
  2. Zachęcaj do udzielania się
     Rozdaj każdemu zadania i obowiązki, tak, żeby wszyscy czuli się częścią tego przedsięwzięcia. Mieszaj zabawy i ćwiczenia, dzięki czemu dzieci będą się czuły bardziej zaangażowane i mniej czasu spędzą, czekając na ławce.
  3. Świętuj!
     Chwal wysiłek, determinację, współpracę i ducha drużyny. Wytrwałość powinna być nagradzana tak samo, jak osiągnięcia. Wspieraj drużynę, przybijając im piątki lub poklepując po plecach, nawet gdy przydarzy im się jakieś potknięcie.
  4. Wybierz swoją własną ścieżkę
     Zadawaj pytania i pozwalaj dzieciom podejmować decyzje — daj im nawet pełnię władzy na cały dzień. Pozwól im samodzielnie planować trening, wymyślać tańce lub stawiać sobie wyzwania, które będą musieli pokonać razem jako drużyna.
  5. Postaw na jasność i zwięzłość
     Niech sesje treningowe będą realizowane w proporcjach 80/20. 20% czasu poświęć na objaśnienie treningu, a 80% na aktywność. Niech dzieci powiedzą ci, jak radzą sobie w skali od 1 do 5, tak aby można było dostosowywać treningi do ich potrzeb.
  6. Bądź w kontakcie
     Po treningu porozmawiajcie razem, i niech dzieci prowadzą rozmowę. Nie pouczaj ich, nie rób im wykładów. Postaw na szczerą rozmowę.

Nasi trenerzy Made to Play pomogą Ci podnieść umiejętności i dopracować treningi dzięki poradom i trikom związanym z każdą z 6 zasad.

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Nasi trenerzy Made to Play pomogą Ci podnieść umiejętności i dopracować treningi dzięki poradom i trikom związanym z każdą z 6 zasad.

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Zachęcanie dzieci do domowych treningów, Dołącz do Nike Training Club

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Data pierwszej publikacji: 8 maja 2020