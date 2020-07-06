Sześciominutowy trening dla całej rodziny

Coaching
Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2020

By Nike Training

Sześciominutowy trening dla całej rodziny
Sześciominutowy trening dla całej rodziny

Ten szybki trening poprawi krążenie krwi i pobudzi umysł.

Ćwiczenia są krótkie, ale mają świetny efekt. W czasie krótszym niż 10 minut popracujecie nie tylko nad ciałem. Dzięki dającym frajdę ćwiczeniom umysłowym z całą rodziną poszerzycie zasięg swojej wyobraźni.

Sześciominutowy trening

Czas na ćwiczenia całą rodziną! W tym tygodniu tematem przewodnim jest cierpliwość i wytrwałość. Weźcie głęboki oddech i przygotujcie się na intensywny trening, który Was rozgrzeje i przyjemnie zmęczy. Trwa tylko 6 minut, więc jest odpowiedni dla dzieci w każdym wieku. Zawołaj rodzinę i do dzieła!

Sześciominutowy trening dla całej rodziny
Sześciominutowy trening dla całej rodziny

Trening dla umysłu

Zawsze dobrze jest ćwiczyć ciało, ale dziś popracujemy również nad umysłem. Wybierz kategorię (np. pokarmy o fioletowym kolorze, ulubione płatki śniadaniowe, słowa na literę „u”). Potem, po każdym powtórzeniu ćwiczenia, niech członkowie rodziny po kolei wykrzykną nazwę z danej kategorii. Przykładowo, podczas pajacyków podawajcie nazwiska sławnych sportowców. Jeśli ktoś nie odpowie albo wymieni nazwisko, które już było – robi dodatkowe powtórzenie.

Nie wiesz, jakie wybrać kategorie? Poproś o pomoc dzieci, niech rozruszają wyobraźnię i podadzą kilka zabawnych propozycji.

Ćwicz teraz

Trening dla umysłu

Zawsze dobrze jest ćwiczyć ciało, ale dziś popracujemy również nad umysłem. Wybierz kategorię (np. pokarmy o fioletowym kolorze, ulubione płatki śniadaniowe, słowa na literę
„u”). Potem, po każdym powtórzeniu ćwiczenia, niech członkowie rodziny po kolei wykrzykną nazwę z danej kategorii. Przykładowo, podczas pajacyków podawajcie nazwiska sławnych sportowców. Jeśli ktoś nie odpowie albo wymieni nazwisko, które już było – robi dodatkowe powtórzenie.
Nie wiesz, jakie wybrać kategorie? Poproś o pomoc dzieci, niech rozruszają wyobraźnię i podadzą kilka zabawnych propozycji.

Ćwicz teraz
Sześciominutowy trening dla całej rodziny, Dołącz do Nike Training Club

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Sześciominutowy trening dla całej rodziny, Dołącz do Nike Training Club

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Data pierwszej publikacji: 7 lipca 2020