Sześciominutowy trening dla całej rodziny

Zawsze dobrze jest ćwiczyć ciało, ale dziś popracujemy również nad umysłem. Wybierz kategorię (np. pokarmy o fioletowym kolorze, ulubione płatki śniadaniowe, słowa na literę „u”). Potem, po każdym powtórzeniu ćwiczenia, niech członkowie rodziny po kolei wykrzykną nazwę z danej kategorii. Przykładowo, podczas pajacyków podawajcie nazwiska sławnych sportowców. Jeśli ktoś nie odpowie albo wymieni nazwisko, które już było – robi dodatkowe powtórzenie.



Nie wiesz, jakie wybrać kategorie? Poproś o pomoc dzieci, niech rozruszają wyobraźnię i podadzą kilka zabawnych propozycji.