Sześciominutowy trening dla całej rodziny
Coaching
By Nike Training
Ten szybki trening poprawi krążenie krwi i pobudzi umysł.
Ćwiczenia są krótkie, ale mają świetny efekt. W czasie krótszym niż 10 minut popracujecie nie tylko nad ciałem. Dzięki dającym frajdę ćwiczeniom umysłowym z całą rodziną poszerzycie zasięg swojej wyobraźni.
Sześciominutowy trening
Czas na ćwiczenia całą rodziną! W tym tygodniu tematem przewodnim jest cierpliwość i wytrwałość. Weźcie głęboki oddech i przygotujcie się na intensywny trening, który Was rozgrzeje i przyjemnie zmęczy. Trwa tylko 6 minut, więc jest odpowiedni dla dzieci w każdym wieku. Zawołaj rodzinę i do dzieła!
Trening dla umysłu
Zawsze dobrze jest ćwiczyć ciało, ale dziś popracujemy również nad umysłem. Wybierz kategorię (np. pokarmy o fioletowym kolorze, ulubione płatki śniadaniowe, słowa na literę „u”). Potem, po każdym powtórzeniu ćwiczenia, niech członkowie rodziny po kolei wykrzykną nazwę z danej kategorii. Przykładowo, podczas pajacyków podawajcie nazwiska sławnych sportowców. Jeśli ktoś nie odpowie albo wymieni nazwisko, które już było – robi dodatkowe powtórzenie.
Nie wiesz, jakie wybrać kategorie? Poproś o pomoc dzieci, niech rozruszają wyobraźnię i podadzą kilka zabawnych propozycji.
Trening dla umysłu
Zawsze dobrze jest ćwiczyć ciało, ale dziś popracujemy również nad umysłem. Wybierz kategorię (np. pokarmy o fioletowym kolorze, ulubione płatki śniadaniowe, słowa na literę
„u”). Potem, po każdym powtórzeniu ćwiczenia, niech członkowie rodziny po kolei wykrzykną nazwę z danej kategorii. Przykładowo, podczas pajacyków podawajcie nazwiska sławnych sportowców. Jeśli ktoś nie odpowie albo wymieni nazwisko, które już było – robi dodatkowe powtórzenie.
Nie wiesz, jakie wybrać kategorie? Poproś o pomoc dzieci, niech rozruszają wyobraźnię i podadzą kilka zabawnych propozycji.