Sześć treningów z linami przynoszących szybkie rezultaty

Sześć ćwiczeń z linami

Ten zestaw sprawi, że będziesz się poruszać w różnych płaszczyznach, co zwiększy Twoją stabilność i siłę oraz będzie niemałym wyzwaniem dla koordynacji. Aby każde ćwiczenie dało jak najwięcej korzyści, zaangażuj w nie niższe partie ciała i mięśnie posturalne. Jeśli chcesz zwiększyć intensywność, zbliż się do punktu przymocowania liny. Im bardziej lina zwisa, tym więcej siły trzeba włożyć we wprawienie jej w ruch.



Dopiero zaczynasz trening z linami? W takim razie ćwicz przez 15–30 sekund. Jeśli masz już doświadczenie, wydłuż czas do 30–60 sekund. Aby przeprowadzić szybki trening kardio, niezależnie od poziomu swojej sprawności możesz zrobić od 1 do 3 rund każdego z sześciu ćwiczeń. Możesz też uwzględnić dowolne z ćwiczeń w swoim normalnym planie treningowym. Im krótsze przerwy między poszczególnymi seriami, tym szybsze działanie metabolizmu (co pozwala spalić więcej) tkanki tłuszczowej.



1. Naprzemienne fale

Zaangażowane :partie ciała ramiona, grzbiet, biceps, triceps, brzuch, pośladki



Stań przodem w kierunku punktu mocowania liny, trzymając ją tak, aby wnętrza dłoni były skierowane do siebie (mówiąc inaczej: tak jak przy podawaniu ręki na powitanie). Cofnij się, aż lina będzie naprężona. Rozstaw stopy nieco szerzej niż biodra, zrób ćwierćprzysiad, wyprostuj plecy i klatkę piersiową, a stopy trzymaj płasko. Szybko podnoś i opuszczaj liny naprzemiennie obiema rękami. Spróbuj tworzyć krótkie, szybkie fale na całej długości aż do punktu mocowania. Rób to jak najszybciej.



2. Mocne potrząsanie

Zaangażowane partie ciała: ramiona, grzbiet, klatka piersiowa, biceps, triceps, brzuch, pośladki



Ustaw się tak samo, jak w przypadku naprzemiennych fal. Stań na palcach i podnieś obie ręce jak najwyżej. Następnie opuść ręce i pięty oraz jak najmocniej uderz oboma końcami liny o podłogę. Rób to, jak najszybciej zdołasz.



3. Potrząsanie rotacyjne

Zaangażowane partie ciała: ramiona, grzbiet, biceps, triceps, brzuch, pośladki



Trzymaj razem oba końce liny podchwytem. Cofnij się, aż lina będzie naprężona. Rozstaw stopy nieco szerzej niż biodra, zrób ćwierćprzysiad i przełóż ręce na jedną stronę. Stań na palcach i potrząsaj liną od lewej do prawej (powinna robić duży łuk), obracając stopy w kierunku końca liny. Błyskawicznie zmieniaj strony i kontynuuj ruch jak najszybciej