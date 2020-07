Zdrowy dla serca pieczony łosoś i komosa ryżowa

To zdrowe i pożywne danie doda Ci energii podczas treningu i przyspieszy Twoją regenerację.

Łosoś z sałatką z komosy ryżowej to smaczne i łatwe w przygotowaniu danie, które zapewnia składniki odżywcze potrzebne podczas ćwiczeń.



W morzu pływa wiele ryb, jednak jeśli uprawiasz sport, nie ma nic lepszego niż łosoś. Ta ryba zawiera mnóstwo białka potrzebnego do budowania masy mięśniowej i jej regeneracji, a także jest jednym z największych naturalnych źródeł kwasów omega-3. To danie łączące tłustą rybę ze świeżymi warzywami i komosą ryżową to świetny sposób na uzupełnienie zapasów energii kilka godzin przed treningiem lub zaraz po jego zakończeniu. Warto wspomnieć też o tym, że jego przygotowanie zajmuje zaledwie około 30 minut.