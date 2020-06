Prowadzenie dziennika

Sen to moim zdaniem jeden z najbardziej interesujących tematów. Jednak mimo że jest tak ważny, wiele osób ma z nim problemy. Główną przyczyną kłopotów z zasypianiem jest to, że kładąc się do łóżka, wiele osób ma głowę pełną myśli. Przypominamy sobie rzeczy, które wydarzyły się w ciągu dnia, lub zastanawiamy się nad tym, co będziemy musieli zrobić jutro.



Dobrym pomysłem jest więc trzymanie notatnika na szafce nocnej. Gdy leżysz już w łóżku, poświęć kilka minut, aby zapisać wszystkie rzeczy, które chodzą Ci po głowie – potraktuj to jak pisanie dziennika. Jeśli następnego dnia musisz zadzwonić do weterynarza w sprawia swojego psa lub odpisać komuś na maila w pracy, zapisz to. Dzięki temu, gdy położysz głowę na poduszce, Twój umysł będzie spokojny.



Na jakiej zasadzie to działa? Pozbycie się tych myśli z głowy i przelanie ich na papier pozwala przejść w stan odpoczynku. Celem jest wyłączenie układu współczulnego i uruchomienie układu przywspółczulnego, który odpowiada za nasz odpoczynek. Ciężko jest zasnąć, jeśli nie pozwolisz swojemu umysłowi przestać działać tak intensywnie.



Dziś wieczorem odłóż więc telefon, weź do ręki notatnik i długopis i zapisz wszystko, o czym myślisz. Dzięki temu zaśniesz szybciej i obudzisz się, wiedząc, co dokładnie musisz zrobić tego dnia.