Pory posiłków mają znaczenie

Być może w ciągu dnia nie udaje Ci się zjeść porządnego obiadu i zastępują go przekąski. Może zapominasz jeść, gdy masz mnóstwo pracy, a potem bez opamiętania pochłaniasz wszystko, co masz pod ręką. Może przez cały tydzień jesz odpowiedzialnie, a w sobotę puszczają Ci wszystkie hamulce. Albo oglądasz seriale na Netfliksie do 2 w nocy, a przy tym cały czas podjadasz.

Opuszczanie posiłków, przejadanie się lub jedzenie o nieregularnych porach ma ogromny wpływ na nasze ciała. Według dwóch badań opublikowanych w czasopiśmie Proceedings of the Nutrition Society ludzie, którzy jedzą o nieregularnych porach, mają wyższy wskaźnik masy ciała i wyższe ciśnienie niż osoby, które jedzą w określonych godzinach. Jedzenie bez żadnego wyznaczonego porządku zaburza wydzielanie się greliny, hormonu odpowiedzialnego za regulowanie poziomu głodu. Zamiast zachęcać nas do jedzenia wtedy, gdy nasze ciała potrzebują paliwa, grelina reguluje efekty objadania się lub poszczenia. Efekt: nie jesteśmy w stanie określić, kiedy naprawdę jesteśmy głodni, co prowadzi do częstszego opuszczania posiłków i kompulsywnego jedzenia.

St. Pierre widział, jakie skutki wśród jego klientów miało przypadkowe opuszczenie śniadania lub obiadu. „W pewnym momencie głód po prostu przejmuje nad Tobą kontrolę i jesz wszystko, co masz w zasięgu ręki. Długie oczekiwanie sprawia, że jesz i jesz, aby osiągnąć wytęsknione uczucie sytości”. Warto zauważyć, że taki scenariusz różni się od celowego powstrzymywania się od jedzenia w konkretnych godzinach – okno czasowe, podczas którego jesz, jest po prostu krótsze. W pierwszym scenariuszu rządzi chaos, a ciało jest na karuzeli głodu i sytości, w drugim – wszystko jest uporządkowane i intencjonalne.

Jak twierdzą brytyjscy naukowcy przeprowadzający ostatnie badania, grelinowy rollercoaster może mieć inne katastrofalne skutki dla zdrowia. Zaburzenia dotyczące wydzielania greliny mają wpływ na nasz cały dobowy rytm – naturalny cykl kontrolujący trawienie i zdolność ciała do metabolizmu oraz regulujący poziom cukru i cholesterolu.