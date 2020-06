Jedno pytanie zmieni Twój sposób odżywiania

Właśnie to zespół Precision Nutrition nazywa „sztuką pauzy”. 5-sekundowa chwila, która pozwala umysłowi się obudzić i wsłuchać w sygnały ciała dotycząca głodu. Dzięki temu możesz przestać jeść, gdy jesteś już najedzony, ale nie pełny. Słowa „pauza” ma kluczowe znaczenie. „Nie mówimy stop” – mówi Scott-Dixon. „Możesz kontynuować jedzenie, jeśli chcesz. Posiłek jest cały czas dostępny. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się, czy naprawdę chcesz jeść, zrób pauzę”.



Jeśli wydaje Ci się to zbyt łatwe, cóż, po prostu spróbuj. Usiądź do posiłku bez telewizora, telefonu ani gazety. Zjedz kawałek, odłóż widelec, zrób pauzę: pomyśl o tym, dlaczego jesz. „To naprawdę trudne” – mówi Scott-Dixon. „To rozwiązanie pozwala jednak całkowicie zmienić swoje podejście do jedzenia”.



„Czołowi sportowcy również stosują podobne podejście pełne uwagi” – mówi St. Pierre. Popatrz na bejsbolistę wchodzącego na stanowisko pałkarza, który bierze głęboki wdech i przygotowuje się do uderzenia. Popatrz na piłkarza oddychającego głęboko przed wykonaniem rzutu karnego. „Sportowcy wykonują te czynności intuicyjnie cały czas, aby się uspokoić i nie spieszyć się ani nie popełnić błędu wynikającego z automatyzmów” – mówi. „Nie medytują przez 10 minut – to tylko jeden oddech, który pozwala im się zresetować”. Taka sama zasada dotyczy jedzenia.



„Możesz zatrzymać się także w połowie jedzenia czegoś niezdrowego” – mówi Scott-Dixon. Powiedzmy, że zajadasz stres frytkami, ale z tyłu głowy masz pauzę i oddech. Dochodzisz do wniosku, że nie jesteś głodny i nie chcesz tego jeść. „Nie dramatyzuj” – radzi Scott-Dixon. „Zamiast tego pomyśl: »tak, mam się!«. Ciesz się tą chwilą i pamiętaj o niej, gdy następnym razem będziesz chciał sięgnąć po jedzenie w stresie”.