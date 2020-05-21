Nie siedź za długo

Coaching i odżywianie
Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2020

Ryan Flaherty

Nie siedź za długo

Te proste ćwiczenia rozciągające pomogą Ci zniwelować negatywne efekty długiego siedzenia.

Prawie każdy, z kim pracuję – od amatorów po profesjonalnych sportowców – miał problemy z mięśniami pośladków i biodrami z powodu siedzenia przez zbyt długi czas. Zastanów się nad tym, jak skonstruowane są nasze ciała i w jaki sposób były używane przez tysiące lat: przez cały dzień poruszały się w poszukiwaniu jedzenia. W obecnej sytuacji siedzimy jeszcze częściej niż wcześniej. Co oczywiste, może mieć to negatywny wpływ na nasze ciała.

Najlepsze, co można zrobić, aby zrekompensować organizmowi czas spędzony w pozycji siedzącej, to zwiększyć aktywność obszarów, które najbardziej cierpią z tego powodu. Każdego dnia poświęć więc 20 minut na te ćwiczenia rozciągające.

  1. Mięsnie piersiowe większe
    Zwykle gdy siedzimy, nasze ramiona skierowane są do przodu, co sprawia, że mięśnie piersiowe większe są skurczone, a co za tym idzie – spięte. Aby je rozciągnąć, stań w drzwiach z rękami na wysokości ramion. Przejdź przez próg, tak aby ręce znalazły się za Tobą i wypnij klatkę piersiową do góry.
  2. Zginacze stawu biodrowego
    Podczas siedzenia zginacze stawu biodrowego są przykurczone. Rozciągnij je, robiąc wypad. Pamiętaj o wyprostowanych plecach (nie wychylaj się do tyłu ani do przodu).
  3. Ścięgna udowe
    Godziny spędzona przy biurku, w samochodzie lub na kanapie sprawiają, że również te ścięgna są przykurczone. Rozciągnij je, kładąc się na plecach na podłodze z nogami uniesionymi przy ścianie.

„Według badań nowe zdrowe zachowania – takie jak te trzy ćwiczenia rozciągające – mają największe szanse na włączenie do codziennej rutyny, jeśli połączy się je z istniejącymi nawykami”.

Ryan Flaherty

Według badań nowe zdrowe zachowania – takie jak te trzy ćwiczenia rozciągające – mają największe szanse na włączenie do codziennej rutyny, jeśli połączy się je z istniejącymi nawykami. Więc gdy oglądasz wieczorem telewizję, nie spędzaj tego czasu na kanapie. Wstań i wykonaj ćwiczenia rozciągające, aby zniwelować negatywne efekty siedzenia. Wykonuj je regularnie, a przestaniesz odczuwać sztywność i zwiększysz swoją sprawność ruchową.

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Data pierwszej publikacji: 1 kwietnia 2020