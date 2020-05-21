Nie siedź za długo
Coaching i odżywianie
Ryan Flaherty
Te proste ćwiczenia rozciągające pomogą Ci zniwelować negatywne efekty długiego siedzenia.
Prawie każdy, z kim pracuję – od amatorów po profesjonalnych sportowców – miał problemy z mięśniami pośladków i biodrami z powodu siedzenia przez zbyt długi czas. Zastanów się nad tym, jak skonstruowane są nasze ciała i w jaki sposób były używane przez tysiące lat: przez cały dzień poruszały się w poszukiwaniu jedzenia. W obecnej sytuacji siedzimy jeszcze częściej niż wcześniej. Co oczywiste, może mieć to negatywny wpływ na nasze ciała.
Najlepsze, co można zrobić, aby zrekompensować organizmowi czas spędzony w pozycji siedzącej, to zwiększyć aktywność obszarów, które najbardziej cierpią z tego powodu. Każdego dnia poświęć więc 20 minut na te ćwiczenia rozciągające.
- Mięsnie piersiowe większe
Zwykle gdy siedzimy, nasze ramiona skierowane są do przodu, co sprawia, że mięśnie piersiowe większe są skurczone, a co za tym idzie – spięte. Aby je rozciągnąć, stań w drzwiach z rękami na wysokości ramion. Przejdź przez próg, tak aby ręce znalazły się za Tobą i wypnij klatkę piersiową do góry.
- Zginacze stawu biodrowego
Podczas siedzenia zginacze stawu biodrowego są przykurczone. Rozciągnij je, robiąc wypad. Pamiętaj o wyprostowanych plecach (nie wychylaj się do tyłu ani do przodu).
- Ścięgna udowe
Godziny spędzona przy biurku, w samochodzie lub na kanapie sprawiają, że również te ścięgna są przykurczone. Rozciągnij je, kładąc się na plecach na podłodze z nogami uniesionymi przy ścianie.
„Według badań nowe zdrowe zachowania – takie jak te trzy ćwiczenia rozciągające – mają największe szanse na włączenie do codziennej rutyny, jeśli połączy się je z istniejącymi nawykami”.
Ryan Flaherty
Według badań nowe zdrowe zachowania – takie jak te trzy ćwiczenia rozciągające – mają największe szanse na włączenie do codziennej rutyny, jeśli połączy się je z istniejącymi nawykami. Więc gdy oglądasz wieczorem telewizję, nie spędzaj tego czasu na kanapie. Wstań i wykonaj ćwiczenia rozciągające, aby zniwelować negatywne efekty siedzenia. Wykonuj je regularnie, a przestaniesz odczuwać sztywność i zwiększysz swoją sprawność ruchową.