Nie siedź za długo

Te proste ćwiczenia rozciągające pomogą Ci zniwelować negatywne efekty długiego siedzenia.

Prawie każdy, z kim pracuję – od amatorów po profesjonalnych sportowców – miał problemy z mięśniami pośladków i biodrami z powodu siedzenia przez zbyt długi czas. Zastanów się nad tym, jak skonstruowane są nasze ciała i w jaki sposób były używane przez tysiące lat: przez cały dzień poruszały się w poszukiwaniu jedzenia. W obecnej sytuacji siedzimy jeszcze częściej niż wcześniej. Co oczywiste, może mieć to negatywny wpływ na nasze ciała.



Najlepsze, co można zrobić, aby zrekompensować organizmowi czas spędzony w pozycji siedzącej, to zwiększyć aktywność obszarów, które najbardziej cierpią z tego powodu. Każdego dnia poświęć więc 20 minut na te ćwiczenia rozciągające.