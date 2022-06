Które plecaki są najlepsze do szkoły, pracy lub podróży?

Wybór idealnego plecaka do szkoły zależy od wieku i wymiarów dziecka. Dzieciom ze szkoły podstawowej może nie przydać się duży plecak. Najważniejsze jest, by kupić plecak dopasowany do ciała, z wyściełanymi, regulowanymi szelkami. Zapewni to całodzienny komfort i możliwość dopasowania plecaka do zmieniającego się wzrostu.

Ważną cechą plecaka dla małego dziecka jest również pojemność. Potrzebne jest miejsce na wszystko, od zeszytów i segregatorów po różne zabawki. Nie zapomnij o konieczności zmieszczenia w plecaku nieporęcznego pojemnika na drugie śniadanie. Znalezienie powiększanego plecaka pozwoli dzieciom modyfikować przestrzeń w środku.

Uczniowie gimnazjum lub liceum prawdopodobnie potrzebują więcej miejsca. Oprócz zeszytów i przyborów szkolnych, muszą zmieścić w nim strój gimnastyczny, a może nawet laptopa lub tablet. Trwałość i wyściółka zapewniające wygodę w ruchu są tym, czego od plecaka oczekują rodzice, ale dzieci chcą stylu, stylu i jeszcze więcej stylu.

Nastolatki mogą odrzucić zwykły plecak w jednolitym kolorze i poszukać czegoś trochę innego. Może to być plecak w stylu retro lub z zabawnym nadrukiem. Albo plecak w kolorze jednolitym, ale mniej konwencjonalnym (np. jaskrawy pomarańczowy). Albo zwykły plecak, który potem można dostosować do własnych potrzeb, bazgroląc po nim lub dodając naklejki.

Idealny plecak to taki, w którym po spakowaniu ciężar rozkłada się równomiernie. Aby uzyskać równowagę, uczniowie powinni:

zapakować najcięższe przedmioty najbliżej tyłu plecaka;

używać bocznych kieszeni na mniejsze przedmioty;

rozłożyć ciężar pomiędzy kieszenie i komorę główną.

W szkole potrzebne jest wiele rzeczy, więc plecak musi je pomieścić. Jeśli potrzeba jeszcze więcej miejsca, warto wypróbować torbę na ramię, która pomieści wszystko, łącznie ze sprzętem sportowym.

Jest jedna rzecz, której wszyscy uczniowie potrzebują w plecaku: kieszenie. Małe kieszonki mogą pomieścić klucze do domu, długopisy, ołówki, gumki do mazania, a nawet kalkulator. Nie chcesz przecież zgubić tych wszystkich drobiazgów niezbędnych do szkoły w dużej komorze głównej plecaka.

Przydatne są również plecaki z bocznymi kieszeniami z siatki. Kieszenie te nie będą miały zamków błyskawicznych, ale są idealnej wielkości, aby pomieścić butelkę z wodą, czyli kolejny przedmiot, bez którego większość uczniów nie może żyć.

Kieszenie zapinane na suwak, znajdujące się w większych komorach, pomagają utrzymać porządek i zapewniają, że na wszystko znajdzie się miejsce.