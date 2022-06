Nowa normalność

Zrobiłeś wiele, aby odwdzięczyć się swojej społeczności. Skąd twoim zdaniem w piłce nożnej bierze się ten potencjał do zmieniania życia młodych osób na lepsze?



MARCUS: Piłka nożna dała mi szansę na dotarcie do młodych osób. Jeśli już w młodym wieku uda się przekazać dzieciom wiedzę na temat tego, co dzieje się na świecie, a one zaczną go zmieniać, będą to robić do końca życia. Będą podchodzić do tego z entuzjazmem. Same zadbają o swoją przyszłość.