LeBron James

Od kiedy w 2017 roku Jayvon Graves poprowadził liceum SVSM do mistrzostwa stanu, inspiruje wszystkich do rozwoju w taki sam sposób jak LeBron. Niesamowita etyka pracy oraz wewnętrzna motywacja doprowadziły Jayvona do sukcesów na najwyższym poziomie zarówno na parkiecie, jak i poza nim. Teraz chce odwdzięczyć się swojej społeczności za wszystko, co od niej dostał – jego celem jest odciśnięcie swojego śladu w północno-wschodnim Ohio, tak jak wcześniej zrobił to LeBron.