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Łam zasady

Nike Teens
Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2025
Czas czytania: 2 min
Nike Teens: łam zasady

Nie chodzi o to, aby się wpasować, tylko o to, żeby się wyróżnić. Zmień więc zasady. Wykaż się kreatywnością, łącząc różne ubrania, kolory i wyraziste dodatki. Kiedy łamiesz zasady, nie musisz iść na kompromis, nie musisz wybierać. Bieganie sprintów i gra w golfa. Taniec i kickboxing. Koszykówka i pływanie. Po co wybierać jedną dyscyplinę, skoro można uprawiać je wszystkie? W sporcie i stylu nie ma granic.

Nike Teens: łam zasady

Uwolnij swoją kreatywność

Zacznij od niespodziewanego: znajdź przedmiot lub dwa, które przypadną Ci do gustu i będą podstawą Twojej stylizacji. Mogą to być zwracające uwagę okulary lub sneakersy albo ubranie w wyrazistym kolorze.

Dopasuj resztę: wybieraj ubrania, które będą wspierać Cię w realizacji Twoich celów – niezależnie do tego, jakie one są – łącz je ze sobą i przykuwaj wzrok innych. Mogą to być na przykład koszulki z długim rękawem lub bez rękawów albo spodenki Nike Pro i plisowana spódnica Nike Sportswear. Ważne, aby stylizacja zapewniała Ci wsparcie i wyrażała Twoją kreatywność.

Wybierz dodatki: myślisz, że to już wszystko? Pójdź o krok dalej. Dodaj czapkę lub opaskę na włosy, aby nadać stylizacji osobisty charakter.

Nike Teens: łam zasady

„Uwielbiam łamać zasady i wyrażać swój styl nieszablonowo”

– Kamia
tancerka, biegaczka, tenisistka

Nike Teens: łam zasady

Stwórz własną stylówkę

Ruszaj się tak, jak lubisz, ubieraj się tak, jak czujesz – i przykuwaj uwagę innych. Odkryj funkcjonalne i estetyczne ubrania, takie jak kurtka Nike Dri-FIT z marszczonymi rękawami i spodnie z tkaniny ze średnim stanem Nike. Stwórz stylizacje, które dotrzymają Ci kroku, niezależnie od tego, co planujesz danego dnia.

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Data pierwszej publikacji: 22 kwietnia 2025

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