Nike Teens: łam zasady

✅ Zacznij od niespodziewanego: znajdź przedmiot lub dwa, które przypadną Ci do gustu i będą podstawą Twojej stylizacji. Mogą to być zwracające uwagę okulary lub sneakersy albo ubranie w wyrazistym kolorze.

✅ Dopasuj resztę: wybieraj ubrania, które będą wspierać Cię w realizacji Twoich celów – niezależnie do tego, jakie one są – łącz je ze sobą i przykuwaj wzrok innych. Mogą to być na przykład koszulki z długim rękawem lub bez rękawów albo spodenki Nike Pro i plisowana spódnica Nike Sportswear. Ważne, aby stylizacja zapewniała Ci wsparcie i wyrażała Twoją kreatywność.

✅ Wybierz dodatki: myślisz, że to już wszystko? Pójdź o krok dalej. Dodaj czapkę lub opaskę na włosy, aby nadać stylizacji osobisty charakter.