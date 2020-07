Kokosowe naleśniki proteinowe dodające energii

Solidna porcja energii i białka na śniadanie.

Porcja tych łatwych w przyrządzeniu naleśników wspomagających budowę mięśni zapewni Ci energię od rana przez cały dzień. Dostosuj przepis do swoich preferencji dzięki wskazówkom podanym poniżej i dowiedz się, jak jeszcze bardziej usprawnić proces przygotowania tego posiłku.



Szukasz kolejnej wymówki, by znów zjeść naleśniki? Dzięki wartościowym składnikom nie za duża porcja tego posiłku zapewni Ci energię przez cały trening lub pozwoli Ci zaspokoić głód po intensywnych ćwiczeniach. Naleśniki zawierają odpowiednią ilość białka i węglowodanów, dzięki którym będziesz trenować dłużej, nie doświadczając nagłego spadku cukru lub braku sił w połowie treningu. A co najlepsze, łatwo je przygotować – wystarczy zaledwie 10 minut, by połączyć składniki i podać danie do stołu.